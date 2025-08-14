Микита Каліберда утримувався в російському полоні три роки. Про його звільнення повідомляє 24 Канал з посиланням на Voleyball.ua.

Що відомо про захисника Маріуполя та волейболіста Микиту Каліберду?

У мирний час Микита грав за чернігівський волейбольний клуб Буревісник-ШВСМ. Уродженець Бердянська у лавах ЗСУ боронив Маріуполь, де у 2022 році потрапив у російський полон.

В Україні Каліберду зустрічали його колишні партнери по команді: догравальник Богдан Татаренко, пасуючий Денис Копич та блокуючий Максим Николайчук.

"Герой вдома!," – з такими словами зустріли Микиту в Україні.

Микита Каліберда повернувся з полону / фото зі сторінки Волейбол в Україні

Нагадаємо, що 14 серпня президент України повідомив про масштабний обмін. Загалом вдалося звільнити з полону 84 українців: 33 військових та 51 цивільний. Дехто утримувався в неволі з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених – захисники Маріуполя.

Раніше повідомлялося про російський удар по спорткомплексу у Миколаєві. Країна-агресор системно знищує спортивні об'єкти, в яких тренуються українські чемпіони.