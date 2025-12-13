Многие украинские атлеты присоединились к ВСУ и ушли на фронт. К сожалению, не все из них возвращаются домой живыми, сообщает 24 Канал со ссылкой на тренера Александра Лихтера.

Что известно о Виталии Русале?

Об очередной потере стало известно из мира бокса. В борьбе за независимость Украины погиб известный боксер Виталий Русаль, о чем рассказал его персональный тренер.

Детали смерти 45-летнего украинца пока неизвестны. Александр Лухтер также поделился у себя в соцсетях одним из архивных боев с участием Виталия.

Русаль является уроженцем Запорожья. Профессиональную карьеру он начал в 2003 году и выступал в первом тяжелом весе. Уже через пять лет после этого Виталий получил свой главный трофей.

Украинец победил венгра Ласло Губерта и получил чемпионский пояс IBO Intercontinental в своей весовой категории. В общем Русаль одержал 23 победы в 27-ми поединках, из них 19 – нокаутом.

Свой последний бой парень провел в 2012 году, проиграв поляку Дариушу Секи. В 2022 году Виталий присоединился к ВСУ и пошел защищать Родину на войну против России.

Кто погиб из-за войны в Украине?