Многие украинские атлеты присоединились к ВСУ и ушли на фронт. К сожалению, не все из них возвращаются домой живыми, сообщает 24 Канал со ссылкой на тренера Александра Лихтера.
Что известно о Виталии Русале?
Об очередной потере стало известно из мира бокса. В борьбе за независимость Украины погиб известный боксер Виталий Русаль, о чем рассказал его персональный тренер.
Детали смерти 45-летнего украинца пока неизвестны. Александр Лухтер также поделился у себя в соцсетях одним из архивных боев с участием Виталия.
Русаль является уроженцем Запорожья. Профессиональную карьеру он начал в 2003 году и выступал в первом тяжелом весе. Уже через пять лет после этого Виталий получил свой главный трофей.
Украинец победил венгра Ласло Губерта и получил чемпионский пояс IBO Intercontinental в своей весовой категории. В общем Русаль одержал 23 победы в 27-ми поединках, из них 19 – нокаутом.
Свой последний бой парень провел в 2012 году, проиграв поляку Дариушу Секи. В 2022 году Виталий присоединился к ВСУ и пошел защищать Родину на войну против России.
Кто погиб из-за войны в Украине?
- Ранее пресс-служба ШВСМ сообщала, что на войне погиб украинский хоккеист Александр Никонов. Он имел звание сержанта ВСУ и оставался игроком клуба ХК "ШВСМ".
- Также в ноябре на фронте погиб украинский дзюдоист Андрей Сиробаба. Кандидат в мастера спорта отдал свою жизнь во время боевого задания на Луганщине.
- К сожалению, Россия забирает жизни гражданских граждан также. Месяц назад российская армия нанесла удар по городу Берестин, где убила 17-летнюю чемпионку Украины по кикбоксингу.