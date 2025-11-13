Накануне список ангелов спорта пополнился именем очередного воина. Погиб украинский дзюдоист Андрей Сиробаба, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

Что известно о гибели Андрея Сиробабы?

Свой последний бой он принял 29 октября 2025 года. Жизнь спортсмена оборвалась во время выполнения боевого задания вблизи села Грековка Луганской области.

Павший воин был бойцом 3-й Отдельной штурмовой бригады. Теперь ему навсегда 23..

Андрей родился 13 октября 2002 года в Славянске Донецкой области. С детства он проявлял любовь к спорту и остановил свой выбор на дзюдо.

В 2014 году из-за войны вынужденно с семьей переехал в Полтаву. С началом полномасштабного вторжения Андрей Сиробаба стал на защиту Родины, подписав контракт.

Именно в Полтаве 10 ноября в Свято-Успенском соборе состоялось прощание с павшим воином. Ему пришли отдать последнюю дань уважения родные, близкие и побратимы.

Церемония прощания с Андреем Сиробабой: смотрите видео

Как Андрей Сиробаба был вовлечен в спорт?

Был учеником отделения дзюдо Областной комплексной детско-юношеской спортивной школы. С 2017 по 2020 годы учился в Донецком высшем училище олимпийского резерва имени Бубки.

Имел звание кандидата в мастера спорта Украины по дзюдо.

Завоевывал многочисленные награды на областных и всеукраинских соревнованиях.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Андрею Сиробабе…

По данным из открытых источников, Андрей Сиробаба стал по меньшей мере 17-м представителем дзюдо, который погиб во время российско-украинской войны. В частности, 29 января 2025 года на Покровском направлении оборвалась жизнь Василия Джуса, который служил связистом в 155 отдельной механизированной бригаде.

Напомним, что накануне на фронте также погиб хоккеист киевского клуба ШВСМ Александр Никонов. Трагедия произошла 5 ноября.