17-летняя девушка не успела пробежать до укрытия. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Общественное Харьков.
Читайте также Где служит Алиев и какую занимает должность: официальный ответ командования
Российская армия в ночь с 17 на 18 ноября нанесла ракетный удар по городу Берестин на Харьковщине. В результате чего погибла чемпионка Украины по кикбоксингу Карина Бахур.
17-летняя девушка не успела пробежать до укрытия. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Общественное Харьков.
Читайте также Где служит Алиев и какую занимает должность: официальный ответ командования