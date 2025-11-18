17-річна дівчина не встигла дістатися до укриття. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Суспільне Харків.

Що відомо про Карину Бахур?

Карина Бахур розпочала шлях у спорті у віці семи років. Вона займалася кікбоксингом у військово-спортивному клубі "Пересвіт".

За десять років у спорті дівчинка стала майстринею спорту України, чемпіонкою країни з кікбоксингу та козацького двобою. Окрім того, бійчиня займала призові місця на європейських та світових турнірах.

У 2023 році Бахур здобула "золото" на чемпіонаті Європи з кікбоксингу. А за два роки завоювала перше місце з козацького двобою.

Як Росія завдала удару по Берестину?