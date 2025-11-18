17-річна дівчина не встигла дістатися до укриття. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Суспільне Харків.
Що відомо про Карину Бахур?
Карина Бахур розпочала шлях у спорті у віці семи років. Вона займалася кікбоксингом у військово-спортивному клубі "Пересвіт".
За десять років у спорті дівчинка стала майстринею спорту України, чемпіонкою країни з кікбоксингу та козацького двобою. Окрім того, бійчиня займала призові місця на європейських та світових турнірах.
У 2023 році Бахур здобула "золото" на чемпіонаті Європи з кікбоксингу. А за два роки завоювала перше місце з козацького двобою.
Як Росія завдала удару по Берестину?
17 листопада приблизно о 22:50 росіяни вдарили двома ракетами. Ще дві впали на місто орієнтовно через годину.
Карина Бахур бігла в укриття, коли стався ракетний удар. Від отриманих поранень вона померла у лікарні.
Також серед поранених вісім осіб, зокрема 16-річний хлопець. Окрім того, дві жінки зазнали гострої реакції на стрес.