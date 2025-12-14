На кону боя Грицев – Радченко был чемпионский титул по версии WBC Francophone в бриджервейте. Поединок завершился досрочно, сообщает 24 канал.
Читайте также "Имеет только один удар": Сиренко оценил сенсационный бой Усик – Уайлдер
Как завершился бой Грицив – Радченко?
Уже в самом начале поединка Грицив отправил Радченко в нокдаун. В результате второй получил травму руки и не смог продолжить драться, снявшись с поединка после первого раунда.
Таким образом Грицив защитил чемпионский титул WBC Francophone в бриджервейте. Тогда как для Радченко бой против соотечественника стал последним в карьере.
Грицив отправил Радченко в нокдаун: смотрите видео
После поединка Радченко отметил, что по-другому хотел завершить карьеру. Боксер выразил сожаление по поводу того, как он вешает перчатки на гвоздь.
"Очень жаль, что так все получилось. Я уже такую травму имел – оторвался бицепс, кажется. Это печально. Но я благодарю бокс", – сказал боксер.
Что известно о Радченко и Грициве?
Радченко дебютировал в профессиональном ринге в 2014 году. За свою карьеру он одержал 11 побед (5 из них нокаутом) и потерпел 9 поражений.
Грицив провел первый бой в профессионал в 2020 году. На его счету 12 побед (7 из них нокаутом) и ни одного поражения.