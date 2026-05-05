Разговоры о возможном бое с Кирой Макогоненко по правилам ММА несколько неожиданно решила подогреть Дарья Билодид. Призер Олимпиады-2024 в дзюдо сделала соответствующую публикацию в сторис инстаграм.

О чем шла речь в контексте Билодид и Макогоненко?

Спортсменка сделала репост новости о возможном бое, где говорилось, что этим летом может произойти ее дебют в ММА, а потенциальной соперницей является звезда бокса Кира Макогоненко. Очевидно, больше всего дзюдоистке понравилась сумма гонораров – миллион долларов.

Призовые неплохие, можно организовать,

– ироничной отметила Дарья Билодид.

Не осталась в стороне и Макогоненко, которая в собственном инстаграме ответила, что они "подумают над этим".

Что было в карьерах спортсменок раньше?

Дарья Билодид сделала паузу в карьере по дзюдо. Сейчас 25-летняя спортсменка не выступает на официальных соревнованиях с Олимпийских игр 2024 года.

Среди достижений украинки – две золотые медали чемпионатов мира (2018, 2019), три титула чемпионки Европы и бронзовая медаль Олимпиады-2020.

Недавно спортивный директор Федерации дзюдо Украины Виталий Дубров прокомментировал возможное возвращение Дарьи. По его словам, Дарья продолжает поддерживать физическую форму и даже посещает тренировки, поэтому ее карьера еще не завершена.

Кроме дзюдо, Билодид вовлечена еще и в футбол. В марте 2025 года она подписала контракт с Металлистом 1925. Об этом сообщил официальный сайт харьковского клуба.

О 17-летней Кире Макогоненко известно, что в 14 лет получила звание мастера спорта. В 2023-м спортсменка в свой актив записала "серебро" чемпионата Европы по боксу среди юниорок. Впоследствии она выиграла чемпионат Украины U19. В марте она дебютировала на профессиональном боксерском ринге.

Во время вечера бокса организованного Александром Усиком 17-летняя спортсменка решением судей победила Полину Довгиньку.

Напомним, что в прошлом году о перспективах Киры Макогоненко 24 Каналу рассказала экс-чемпионка мира и вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова.

