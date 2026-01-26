Ярослав Амосов поделился своими впечатлениями от увиденного и описал реакцию людей для ютуб-канала Бомбардир. В то же время боец отметил, что не слышал всех разговоров, которые происходили вокруг.
Как Трамп появился на турнире – и что об этом говорит Амосов?
Украинский боец отметил, что находился на одном из турниров UFC в Майами, где среди гостей был Дональд Трамп. По его словам, там было очень много охранников, и когда Трамп двигался в сторону октагона, публика начала бурно реагировать на его появление.
Амосов подчеркнул, что сидел чуть выше и видел все собственными глазами, хотя не слышал, о чем говорили люди вокруг. Он также вспомнил, как другие люди перелезали через октагон и пожали руку кому-то из присутствующих, вероятно, даже Трампу.
Что стоит знать о Ярославе Амосове?
- Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов – бывший чемпион Bellator, который в декабре 2025 года дебютировал в UFC и победил ветерана Нила Магни удушающим приемом в первом раунде.
- Амосов известен не только своими спортивными достижениями, но и тем, что во время полномасштабного вторжения России присоединился к защите Украины, в частности освобождал родной город Ирпень.
- Ярослав Амосов провел в профессиональной карьере 30 поединков, в которых одержал 29 побед и потерпел лишь одно поражение. Большинство своих боев украинец завершал досрочно: 9 раз нокаутом или техническим нокаутом, еще 12 – болевыми приемами. Остальные поединки Амосов выигрывал решением судей.
- Единственное поражение в карьере произошло в 2023 году, когда он уступил нокаутом в чемпионском бою Bellator.