Ярослав Амосов поділився своїми враженнями від побаченого та описав реакцію людей для ютуб-каналу Бомбардир. Водночас боєць зазначив, що не чув усіх розмов, які відбувалися навколо.

Дивіться також "Підписався на довічне рабство": зірковий українець Амосов шокував заявою про контракт із UFC

Як Трамп з'явився на турнірі – і що про це каже Амосов?

Український боєць зазначив, що перебував на одному з турнірів UFC у Маямі, де серед гостей був Дональд Трамп. За його словами, там було дуже багато охоронців, і коли Трамп рухався в бік октагону, публіка почала бурхливо реагувати на його появу.

Амосов підкреслив, що сидів трохи вище і бачив усе на власні очі, хоча не чув, про що говорили люди навколо. Він також згадав, як інші люди перелазили через октагон і потиснули руку комусь з присутніх, ймовірно, навіть Трампу.

Що варто знати про Ярослава Амосова?