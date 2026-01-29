Спортивный директор Федерации дзюдо Украины Виталий Дубров в интервью "Большому спортивному шоу" на Champion Radio рассказал о возможном возвращении Белодед на Олимпийские игры-2026. Он также прокомментировал, завершила ли она свою карьеру.

Смотрите также Тренд на 2016-й покоряет мир: как выглядели звезды украинского спорта 10 лет назад

Что известно о возобновлении карьеры Белодед?

По словам Дуброва, пока выступления Дарьи официально приостановлены. Федерация продолжает поддерживать контакт со спортсменкой, но окончательное решение остается за ней.

Спортивный директор отметил, что 25-летняя Дарья продолжает поддерживать физическую форму и даже посещает тренировки, поэтому ее карьера в спорте еще не завершена.

Титулованная спортсменка взяла перерыв после Олимпиады в Париже, а участие в футбольном клубе "Металлист 1925 усилило недоумение относительно ее спортивного будущего.

По моему мнению, это больше была пиар-акция от Металлиста 1925. Будем откровенны: о Металлисте 1925 не так много людей знали, а с помощью Даши они смогли привлечь внимание к клубу. Конечно, мы следили за этим,

– объяснил Виталий.

Кто такая Дарья Белодед?