Спортивный директор Федерации дзюдо Украины Виталий Дубров в интервью "Большому спортивному шоу" на Champion Radio рассказал о возможном возвращении Белодед на Олимпийские игры-2026. Он также прокомментировал, завершила ли она свою карьеру.
Что известно о возобновлении карьеры Белодед?
По словам Дуброва, пока выступления Дарьи официально приостановлены. Федерация продолжает поддерживать контакт со спортсменкой, но окончательное решение остается за ней.
Спортивный директор отметил, что 25-летняя Дарья продолжает поддерживать физическую форму и даже посещает тренировки, поэтому ее карьера в спорте еще не завершена.
Титулованная спортсменка взяла перерыв после Олимпиады в Париже, а участие в футбольном клубе "Металлист 1925 усилило недоумение относительно ее спортивного будущего.
По моему мнению, это больше была пиар-акция от Металлиста 1925. Будем откровенны: о Металлисте 1925 не так много людей знали, а с помощью Даши они смогли привлечь внимание к клубу. Конечно, мы следили за этим,
– объяснил Виталий.
Кто такая Дарья Белодед?
Дарья Белодед – самая титулованная украинская дзюдоистка, родилась 10 октября 1996 года в Киеве.
Она стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо, получив этот титул в 17 лет, и имеет полный комплект наград на самых престижных международных турнирах, кроме золота Олимпийских игр.
Среди ее достижений – две золотые медали чемпионатов мира (2018, 2019), три титула чемпионки Европы и бронзовая медаль Олимпиады-2020, согласно официальной статистике Международной федерации дзюдо.
Дарья известна молниеносной скоростью, техническим совершенством и продуманной тактикой на татами, активно продвигает украинское дзюдо в мире и вдохновляет молодых спортсменов.
- Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Дарья Белодед не назвала точную дату своего возвращения к соревнованиям по дзюдо, но заверила, что все узнают, когда это произойдет.
- 3 ноября 2025 года она провела семинар по дзюдо во Франции и поделилась опытом игры за женскую футбольную команду Металлист 1925.