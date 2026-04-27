24 Канал предлагает вместе вспомнить, кто из украинцев сейчас находится в статусе мирового рекордсмена и когда им удалось превзойти лучшие достижения в истории.

Александр Усик: трижды абсолют в эпоху четырех поясов



После эпохи братьев Кличко было трудно представить, что украинец снова будет доминировать в боксе в супертяжелом весе – но у парня из Симферополя с большими мечтами было что сказать по этому поводу.

После поднятия с крузервейта, где Александр Усик в Мировой лиге бокса получил Кубок Мухаммеда Али и звание абсолютного чемпиона, украинец начал охоту на британцев. Энтони Джошуа дважды не нашел против него аргументов, Даниэль Дюбуа мог надеяться только на удары ниже пояса. Оставалось только снять скальп с самого большого зверя – Тайсона Фьюри.

"Цыганский король" долго бегал от Усика, избегал встречи всеми правдами и неправдами, но в конце концов был загнан в угол. 18 мая 2024 года Александр переписал историю: разделенным решением судей он был признан победителем, отобрал у Фьюри пояс WBC и стал первым абсолютным чемпионом хевивейта со времен Леннокса Льюиса и первым в истории, кому удалось объединить все титулы в эре четырех поясов.

Впоследствии Александр сделал это еще раз, во второй раз указав Дюбуа на его место нокаутом в 5 раунде.

Ярослава Магучих: ожидание рекорда продолжительностью 37 лет



Болгарская прыгунья Стефка Костадинова в 1987 году первой из женщин покорила высоту 2 метра 9 сантиметров. Вряд ли она могла представить, что будет сохранять звание мировой рекордсменки почти четыре десятилетия.

Планка на 2,10 терпеливо ждала появления Спящей красавицы из Украины. Ярослава Магучих взяла ее в Париже за несколько месяцев до Олимпийских игр, на которых она получила долгожданное золото.

Рекорд Магучих имеет потенциал задержаться надолго: результаты начала 2026 года свидетельствуют, что все главные соперницы Ярославы включая австралийку Николой Олислагерс пока далеки от того, чтобы замахнуться на 2,11. Сама украинка пока тоже не подбиралась близко к превзойти собственный топ-результат. Но она точно умеет удивлять.

Дарья Билодид: вундеркинд в дзюдо



Кто-то в 17 лет еще даже не знает, какой путь выбрать в жизни, а кто-то становится самой молодой в истории своего вида спорта чемпионкой мира. Второе – это о Дарье Билодид.

Как отмечает "Трибуна", на мировом первенстве в Баку в 2018 году украинка на пути к золотой награде преодолела сопротивление действующей олимпийской чемпионки Рио-2016 Паулы Пареты из Аргентины, а также чемпионки мира Фуны Танаки из Японии.

Через год Билодид подтвердила, что ей нет равных, второй раз подряд взяв золото Мундиаля, а также став чемпионкой Европейских игр. А в 2021-ом настало время и олимпийского пьедестала – в Токио Дарья завоевала бронзу.