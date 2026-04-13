Олислагерс взяла седьмое подряд золото на своем домашнем первенстве. Для этого ей пришлось повторить личный рекорд сезона, пишет Суспільне Спорт.
Смотрите также Соперница Магучих на двоих с тренером получила от правительства 50 тысяч евро
Как выступила Олислагерс на чемпионате Австралии?
Чемпионат Австралии стал четвертым стартом в сезоне, на котором выступила Олислагерс. Лучший ее результат был на мировом первенстве в помещении, где представительница страны-континента разделили серебряную медаль с украинкой Юлией Левченко и сербкой Ангелиной Топич.
Планку на высоте 1,89 Олислагерс покорила легко с первой попытки. 1,93 также удалось взять без ошибок, в то время как другая призер Олимпиады-2024 в Париже Элеанор Паттерсон покорила эту отметку только со второй попытки. На высоте 1,96 соревнования фактически закончились: Паттерсон с ней не справилась, а Олислагерс снова была безошибочной.
Оставшись одной в секторе, Никола заказала 1,99 и взяла ее с третьей попытки – это повторение того результата, который был на чемпионате мира в Торуни.
Как происходила конкуренция между Олислагерс и Магучих?
- По данным из Википедии, на Олимпийских играх Никола дважды была серебряной медалисткой. В Токио она опередила Ярославу Магучих, которая тогда довольствовалась бронзой. А в Париже уже уступила украинке, ставшей тогда олимпийской чемпионкой.
- За последний год спортсменки обменялись победами на чемпионатах мира: Олислагерс была лучшей на стадионе в Токио в 2025 году, а Магучих – в помещении в Торуне в 2026-м.
- Зато в Будапеште в 2023 году на стадионе золото получила именно Магучих, в то время как автралийка была бронзовой. Зато два предыдущих чемпионата мира в помещении, в Нанкине и Глазго, Олислагерс выиграла.