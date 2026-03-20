Магучих без единой ошибки взяла высоту 2,01 и дальше заказала рекорд чемпионатов мира 2 метра 6 сантиметров, сообщает 24 Канал.
Как выступила Магучих на чемпионате мира в помещении?
Для украинки не составило труда прыгнуть все высоты до 2 метров 1 сантиметра включительно с первой попытки.
Оставшись одной в секторе, она допустила первую ошибку на высоте 2,06 – это рекорд чемпионатов мира. Вторая и третья также оказались неудачными, поэтому итоговый результат Ярославы – 2,01.
Какой результат продемонстрировала Юлия Левченко?
Украинка синхронно с двумя другими спортсменками – Ангелиной Топич из Сербии и Николой Олислагерс из Австралии взяла высоту 1,99 с первой попытки. А вот 2,01 не покорились всем трем, поэтому в секторе прыжков в высоту будет уникальная ситуация: одно золото и сразу три серебра. Для Левченко это первая медаль чемпионатов мира в помещении.
Какие достижения теперь имеют Магучих и Левченко?
- К серебру чемпионата мира под открытым небом 2017 года Юлия Левченко добавила награду такого же сорта в помещении. Также спортсменка из Бахмута имеет золото Юношеских олимпийских игр и три серебра в Бриллиантовой лиге.
- Ярослава Магучих – олимпийская чемпионка 2024 года в Париже, бронзовая медалистка Токио-2021. Чемпионка мира 2023 года в Будапеште, чемпионка мира в помещении 2022 в Белграде и 2026 в Торуне.
- Ярослава также имеет два золота чемпионатов Европы и сразу три золота финалов Бриллиантовой лиги.
- Магучих – владелица мирового рекорда: 2 метра 10 сантиметров.