Магучіх без жодної помилки взяла висоту 2,01 і далі замовила рекорд чемпіонатів світу 2 метри 6 сантиметрів, повідомляє 24 Канал.
Як виступила Магучіх на чемпіонаті світу в приміщенні?
Для українки не склало труднощів стрибнути всі висоти аж до 2 метрів 1 сантиметру включно з першої спроби.
Залишившись однією в секторі, вона припустилася першої помилки на висоті 2,06 – це рекорд чемпіонатів світу. Друга та третя також виявилися невдалими, тож підсумковий результат Ярослави – 2,01.
Який результат продемонструвала Юлія Левченко?
Українка синхронно з двома іншими спортсменками – Ангеліною Топич з Сербії та Ніколою Оліслагерс з Австралії взяла висоту 1,99 з першої спроби. А от 2,01 не підкорились усім трьом, тож у секторі стрибків у висоту буде унікальна ситуація: одне золото і одразу три срібла. Для Левченко це перша медаль чемпіонатів світу в приміщенні.
Які досягнення тепер мають Магучіх і Левченко?
- До срібла чемпіонату світу під відкритим небом 2017 року Юлія Левченко додала нагороду такого ж ґатунку в приміщенні. Також спортсменка з Бахмута має золото Юнацьких олімпійських ігор і три срібла у Діамантовій лізі.
- Ярослава Магучіх – олімпійська чемпіонка 2024 року у Парижі, бронзова медалістка Токіо-2021. Чемпіонка світу 2023 року у Будапешті, чемпіонка світу у приміщенні 2022 у Белграді та 2026 у Торуні.
- Ярослава також має два золота чемпіонатів Європи і одразу три золота фіналів Діамантової ліги.
- Магучіх – власниця світового рекорду: 2 метри 10 сантиметрів.