Магучіх без жодної помилки взяла висоту 2,01 і далі замовила рекорд чемпіонатів світу 2 метри 6 сантиметрів, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Наречений Магучіх потрапив на відео: що відомо про стосунки рекордсменки світу

Як виступила Магучіх на чемпіонаті світу в приміщенні?

Для українки не склало труднощів стрибнути всі висоти аж до 2 метрів 1 сантиметру включно з першої спроби.

Залишившись однією в секторі, вона припустилася першої помилки на висоті 2,06 – це рекорд чемпіонатів світу. Друга та третя також виявилися невдалими, тож підсумковий результат Ярослави – 2,01.

Який результат продемонструвала Юлія Левченко?

Українка синхронно з двома іншими спортсменками – Ангеліною Топич з Сербії та Ніколою Оліслагерс з Австралії взяла висоту 1,99 з першої спроби. А от 2,01 не підкорились усім трьом, тож у секторі стрибків у висоту буде унікальна ситуація: одне золото і одразу три срібла. Для Левченко це перша медаль чемпіонатів світу в приміщенні.

Які досягнення тепер мають Магучіх і Левченко?