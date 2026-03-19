Втім Степанова не можна назвати настільки ж успішним атлетом, як його наречена. На чемпіонаті України, наприклад, він посів місце поза п'єдесталом пошани, пише 24 Канал.

Дивіться також Знову "Спляча красуня": Магучіх взяла легендарний спальний мішок на чемпіонат України

Що відомо про особисте життя Ярослави Магучіх?

Тривалий час українська легкоатлетка зустрічається з Назаром Степановим, який теж обрав для себе шлях у легкій атлетиці. На чемпіонаті України була нагода побачити виступ пари разом, але Магучіх здобула золоту медаль у стрибках у висоту, в той час як Степанов не зміг здобути нагороди у бігу на 60 метрів з бар'єрами.

Наречений Ярослави Магучіх Назар Стапенов на чемпіонаті України (№105)

За даними EssentiallySports, Назар є сином тренерки Магучіх Тетяни Степанової. Його батько Сергій Степанов теж залучений до успіхів олімпійської чемпіонки.

Попри те, що Степанов на два роки молодший від Ярослави, їхні стосунки стрімко розвивалися. У 2023 році вони оголосили про це публічно, а рік потому Назар зробив Магучіх пропозицію. За словами закоханих, Магучіх сама обрала обручку.

Планувалося, що весілля станеться після Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Але, за чутками, парі не вдалося домовитися щодо місця проведення церемонії. Також вони не хотіли б, щоб цей особливий момент стався під час війни.

Зрештою Магучіх визнала, що вона та Назар хочуть спершу зосередитися на своїх спортивних кар'єрах, а вже потім будувати сім'ю. Ярослава прагне взяти участь ще принаймні у двох Олімпіадах. До того ж, Магучіх точно поки не збирається народжувати дітей.

