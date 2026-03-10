Магучіх у розмові з порталом "Жорстка атлетика" прокоментувала народження доньки у колеги по команді Ірини Геращенко. Легкоатлетка зазначила, що наразі пріоритетом для неї є облаштування особистого життя, а думати про дітей планує вже після Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі.
Що відповіла Магучіх стосовно материнства?
Спортсменка віддає перевагу європейському підходу: спершу пожити для себе та облаштуватися, а потім думати про власну сім'ю. Водночас вона підтримує своїх друзів, які вже прийняли рішення стати батьками, і поки що зосереджена на кар'єрі та особистому розвитку.
У неї вже є племінниця, а також діти у друзів, що поки що задовольняє її бажання спілкуватися з малечею.
Що відомо про нареченого Магучіх?
- Як повідомляє EssentiallySports, спортсменка уже тривалий час у стосунках із Назаром Степановим – молодим українським легкоатлетом, який спеціалізується на бар'єрному бігу на 110 метрів і демонструє перспективні результати у своїй дисципліні.
- Пара познайомилася ще в юності на тренуваннях і з тих пір розвиває свої стосунки разом із спортивною кар'єрою.
Їхні стосунки давно переросли у щось серйозне: Назар зробив Ярославі пропозицію, і вони заручені. Весілля планують після великих спортивних стартів, щоб нічого не відволікало від тренувань і змагань. Наразі Ярослава повністю зосереджена на кар'єрі і поки що не думає про материнство.
Цікаво, що Назар є сином тренерки Ярослави, Тетяни Степанової.