Ярослава Магучіх та Назар Степанов перебувають у стосунках з 2023 року. Проте закохані щоразу переносять дату весілля, повідомляє 24 Канал з посиланням на програму "Ранок у великому місті".
Як Магучіх відповіла на питання про весілля?
Журналістка запитала у Магучіх, чому останнім часом вона так мало публікує спільних фото зі своїм хлопцем. Ярослава не захотіла відповідати про особисте життя, сказавши англійською: "Next question, please" (Наступне питання, будь ласка).
У зіркової легкоатлетки поцікавилися, чи планується весілля найближчим часом. Відповідь олімпійської чемпіонки була красномовною: "Ні, не буде".
Проте незручні питання на цьому не завершилися. У спортсменки запитали, чому змінилися плани щодо весілля.
Не буде. Наступне питання. Це таке, особисте, тому не буду відповідати,
– заявила Магучіх.
Що відомо про стосунки Магучіх з нареченим?
- Ярослава Магучіх тривалий час не афішувала своє особисте життя. Лише у жовтні 2023 року легкоатлетка показала свого хлопця, опублікувавши спільне фото.
- З'ясувалося, що Ярослава зустрічається з сином своєї тренерки Назаром Степановим. Він молодший за Магучіх на три роки та займається бігом з бар'єрами.
- В інтерв'ю OBOZ.UA Степанов розповів, що закохався в Ярославу, коли йому було 16 років. Наприкінці 2023 року він подарував дівчині обручку, а в наступному зробив офіційну пропозицію в присутності батьків.
- Пара вирішила зіграти весілля після Олімпійських ігор-2024, але закохані ніяк не могли визначитися з місцем проведення. Через війну в Україні вони вирішили відкласти на потім цю важливу подію.
- У жовтні 2024 року вона заступилася за свого нареченого через хейт у соцмережах. Користувачам не сподобалося, як Назар зустрів Ярославу в аеропорту.