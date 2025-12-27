Ярослава Магучіх та Назар Степанов перебувають у стосунках з 2023 року. Проте закохані щоразу переносять дату весілля, повідомляє 24 Канал з посиланням на програму "Ранок у великому місті".

Як Магучіх відповіла на питання про весілля?

Журналістка запитала у Магучіх, чому останнім часом вона так мало публікує спільних фото зі своїм хлопцем. Ярослава не захотіла відповідати про особисте життя, сказавши англійською: "Next question, please" (Наступне питання, будь ласка).

У зіркової легкоатлетки поцікавилися, чи планується весілля найближчим часом. Відповідь олімпійської чемпіонки була красномовною: "Ні, не буде".

Проте незручні питання на цьому не завершилися. У спортсменки запитали, чому змінилися плани щодо весілля.

Не буде. Наступне питання. Це таке, особисте, тому не буду відповідати,

– заявила Магучіх.

Що відомо про стосунки Магучіх з нареченим?