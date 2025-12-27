Ярослава Магучих и Назар Степанов находятся в отношениях с 2023 года. Однако влюбленные каждый раз переносят дату свадьбы, сообщает 24 Канал со ссылкой на программу "Утро в большом городе".
Как Магучих ответила на вопрос о свадьбе?
Журналистка спросила у Магучих, почему в последнее время она так мало публикует совместных фото со своим парнем. Ярослава не захотела отвечать о личной жизни, сказав на английском: "Next question, please" (Следующий вопрос, пожалуйста).
У звездной легкоатлетки поинтересовались, планируется ли свадьба в ближайшее время. Ответ олимпийской чемпионки был красноречивым: "Нет, не будет".
Однако неудобные вопросы на этом не завершились. У спортсменки спросили, почему изменились планы относительно свадьбы.
Не будет. Следующий вопрос. Это такое, личное, поэтому не буду отвечать,
– заявила Магучих.
Что известно об отношениях Магучих с женихом?
- Ярослава Магучих длительное время не афишировала свою личную жизнь. Лишь в октябре 2023 года легкоатлетка показала своего парня, опубликовав совместное фото.
- Выяснилось, что Ярослава встречается с сыном своего тренера Назаром Степановым. Он моложе Магучих на три года и занимается бегом с барьерами.
- В интервью OBOZ.UA Степанов рассказал, что влюбился в Ярославу, когда ему было 16 лет. В конце 2023 года он подарил девушке кольцо, а в следующем сделал официальное предложение в присутствии родителей.
- Пара решила сыграть свадьбу после Олимпийских игр-2024, но влюбленные никак не могли определиться с местом проведения. Из-за войны в Украине они решили отложить на потом это важное событие.
- В октябре 2024 года она вступилась за своего жениха из-за хейта в соцсетях. Пользователям не понравилось, как Назар встретил Ярославу в аэропорту.