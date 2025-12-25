Кроме того, легкоатлетка призналась, что при первом знакомстве считают, что она старший ребенок в семье, а не ее сестра. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Магучих.
Какие фото опубликовала Магучих?
Фотографии, которые опубликовала Магучих набрали более 15 тысяч лайков. Поклонники отметили красоту спортсменки и ее сестры.
Легкоатлетка вместе с Анастасией предстала перед камерой в разных образах. А очаровательная улыбка девушек только добавила искренности и без того ярким фото. Также Магучих оставила подпись под публикацией.
Когда мы вместе, новые знакомства обычно заканчиваются одинаково – Настю стабильно записывают в "младшие",
– написала спортсменка.
Ранее Магучих в интервью "Открытому" призналась, что доводила сестру и поэтому она отдала ее на секцию по легкой атлетике. Именно Анастасия привела олимпийскую чемпионку на первую тренировку.
"Ей надоело, что я постоянно бегала по всему дому. Поэтому она решила отвести меня на легкую атлетику, которой и сама занималась в то время. Тогда для меня это была просто игра", – рассказывала спортсменка.
Что известно о сестре Магучих?
Анастасия является первым ребенком в семье Магучих. Она старше Ярославы на восемь лет.
Магучих-старшая тоже занималась легкой атлетикой. Однако больших успехов она достигла в каратэ, в котором является мастером спорта.
Сама Ярослава неоднократно тепло говорила о своей сестре. Она отмечала, что Анастасия является одним из важнейших источников поддержки в своей карьере.