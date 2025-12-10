Президент Украины Владимир Зеленский наградил Магучих специальной наградой. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм спортсменки.

Какую награду получила Магучих?

Спортсменка в своем инстаграме поделилась тем, что получила награду "Национальная Легенда Украины" от Владимира Зеленского. Магучих поблагодарила за награду и отметила ее символичность.

Спасибо за награду "Национальная Легенда Украины". Для меня это не просто награда – это напоминание, что каждая высота достижима, если идти к ней с верой, трудом и любовью к своей стране,

– написала легкоатлетка.

Напомним, что Магучих также занимается благотворительностью, помогая украинцам и Вооруженным Силам Украины. Недавно она рассказала о сумме самого большого доната.

Какую самую большую сумму задонатила Магучих?

Спортсменка в подкасте на ютуб-канале Сергея Притулы отметила, что наибольшую сумму, которую она задонатила, была после Олимпийских игр-2024.

"Это был один миллион гривен, который я перевела на сбор Лачена на машины. Донаты – это не соревнования. Донатьте, пожалуйста, кто сколько может, даже 1, 5, 20 гривен очень помогают. Поэтому не стесняйтесь", – сказала Магучих.

Она также отметила, что часть средств пожертвовала на фонд UA Animals, который помогает бездомным животным.

Что известно о карьере Магучих?