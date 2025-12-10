Президент України Володимир Зеленський нагородив Магучіх спеціальною відзнакою. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм спортсменки.

Яку відзнаку отримала Магучіх?

Спортсменка у своєму інстаграмі поділилася тим, що отримала відзнаку "Національна Легенда України" від Володимира Зеленського. Магучіх подякувала за нагороду та наголосила на її символічності.

Дякую за відзнаку "Національна Легенда України". Для мене це не просто нагорода – це нагадування, що кожна висота досяжна, якщо йти до неї з вірою, працею та любов’ю до своєї країни,

– написала легкоатлетка.

Нагадаємо, що Магучіх також займається благодійністю, допомагаючи українцям та Збройним Силам України. Нещодавно вона розповіла про суму найбільшого донату.

Яку найбільшу суму задонатила Магучіх?

Спортсменка у подкасті на ютуб-каналі Сергія Притули наголосила, що найбільшу суму, яку вона задонатила, була після Олімпійських ігор-2024.

"То був один мільйон гривень, який я перевела на збір Лачена на машини. Донати – це не змагання. Донатьте, будь ласка, хто скільки може, навіть 1, 5, 20 гривень дуже допомагають. Тому не соромтеся", – сказала Магучіх.

Вона також зазначила, що частину коштів пожертвувала на фонд UA Animals, який допомагає безпритульним тваринам.

Що відомо про кар'єру Магучіх?