Один из российских "Шахидов" попал по жилой многоэтажке в городе Днепр. Кадрами последствий обстрела поделилась легкоатлетка Ярослава Магучих, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм спортсменки.

Читайте также Магучих назвала сумму своего самого большого доната: кому пошла помощь от олимпийской чемпионки

Как Магучих отреагировала на атаку по Днепру?

Ярослава Магучих опубликовала в сторис публикацию платформы United24. На кадрах видео работники МЧС спасают людей из разрушенного дома в Днепре.

Реакция Магучих на атаку по Днепру / скиншот из инстаграма легкоатлетки

Отметим, что Ярослава Магучих родилась в Днепре, где начался спортивный путь чемпионки. В этом городе живут родные и друзья знаменитой легкоатлетки.

Благодаря большой аудитории в социальных сетях Магучих рассказывает правду о войне в Украине. Ярослава всегда реагирует на преступления россиян и помогает Украине донатами.

Что известно о последствиях атаки по Днепру 8 ноября?

По информации Днепропетровской ОГА область пережила массированную атаку в ночь на 8 ноября. Враг направил на гражданские объекты ракеты и беспилотники.

В Днепре было попадание в многоэтажку. В результате взрыва были разрушены квартиры в двух подъездах со 2 по 6 этажи.

На утро 9 ноября было известно о 13 пострадавших людях, в том числе двух детей. В результате взрыва погибли трое, а еще один человек пропал без вести. В больницы госпитализированы 7 человек, среди них один ребенок.

Ранее сообщалось о бойце ВСУ и спортсмене ММА Павле Сивицком, который после поединка в октагоне трогательно сообщил зрителям о возвращении на фронт в Покровск.