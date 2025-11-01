В октагоне Павел Сивицкий победил опытного бойца из Ивано-Франковска Ивана Сливинского. После боя украинский воин обратился к зрителям, пишет 24 Канал.
Как боец ММА растрогал до слез зрителей?
Павел Сивицкий в речи вспомнил свои ранения, из-за которых некоторое время не мог ходить. В заключение боец ММА сообщил, что едет в самую горячую точку на фронте – город Покровск.
Я очень счастлив, что сегодня я здесь. После очень тяжелых ранений могу стоять на двух ногах и бить двумя руками. Спасибо за ваше внимание, за ваши аплодисменты. Два года назад я не мог даже ходить. Завтра я еду на Покровск. Возможно это мой последний бой. Спасибо всем за поддержку,
– сказал украинский военный.
Видео речи Павла Сивицкого
Зрители в зале аплодисментами поблагодарили защитника Украины. Многие не смогли сдержать слез, ведь после бойцовского шоу Павел Сивицкий отправится на фронт.
Какая ситуация в Покровске?
- Напомним, что российская захватническая армия бросила все силы на захват Покровска. Сейчас в городе и его окрестностях находятся до 300 россиян.
- Силы обороны прилагают максимум сил для стабилизации ситуации. По информации Суспільного, 31 октября украинские военные провели контрнаступательные действия в районе Покровска.
- Нашим десантникам удалось улучшить тактическое положение в нескольких кварталах. Однако ситуация остается сложной.