Более того, некоторые атлеты даже участвуют в боевых действиях. Одним из таких стал российский боец ММА Вячеслав Дацык, сообщает РИА Новости.
Как Дацык отреагировал на смерть сына?
Россиянин добровольно пошел в российскую армию и затянул туда еще и 21-летнего сына Ярослава. Однако парню не повезло выжить на Запорожском направлении.
Ярослав подписал бессрочный контракт в феврале 2024 года и был недавно ликвидирован воинами ВСУ с помощью FPV-дрона. Теперь же стала известна реакция самого Вячеслава на смерть сына.
В интервью российским пропагандистам Дацык заявил, что продолжит службу в российской армии. Он намерен воевать "до конца, а именно до победы".
Отметим, что Вячеслав был известен в боях ММА под прозвищем "Рыжий Тарзан". В смешанных единоборствах он одержал семь побед и потерпел восемь поражений. Также россиянин попробовал себя в боксе, где выиграл восемь из 11-ти поединков.
Что известно о скандалах с Дацыком?
- При этом спортсмен несколько раз попадал в криминальные истории в России. К примеру, в 2007 году Дацык был обвинен в нападении на салон мобильной связи.
- После этого суд отправил его в психиатрическую больницу. Позже Вячесла сбежал в Норвегию, но его экстрадировали обратно в Россию и приговорили к пяти годам колонии.
- На свободу он вышел только в 2020-м. С началом полномасштабной войны в Украине решил присоединиться к армии оккупантов.
- На свободу он вышел только в 2020-м. С началом полномасштабной войны в Украине решил присоединиться к армии оккупантов.