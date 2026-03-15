Он воевал в составе российской армии после подписания контракта с минобороны России. По информации sport-express, сын бойца смешанных единоборств погиб в результате атаки беспилотника.

Смотрите также ВСУ ликвидировали российского чемпиона по кикбоксингу

Что известно об участии Дацика в войне против Украины?

На фронт Ярослав ушел в феврале 2024 года вместе со своим отцом. Тогда они подписали бессрочный контракт с минобороны России.

В день своей ликвидации 21-летний сын Дацика и еще один боец не успели спрятаться и остались на открытой местности.

Скандальная история Вячеслава Дацика

Отец погибшего – российский боец ММА Вячеслав Дацик, известен под прозвищем "Рыжий Тарзан". В смешанных единоборствах он одержал семь побед и потерпел восемь поражений, а в боксе имеет восемь побед и три поражения.

Дацик неоднократно попадал в уголовные скандалы. В 2007 году его обвинили в нападениях на салоны мобильной связи. Суд признал спортсмена невменяемым и отправил в психиатрическую больницу.

Оттуда он сбежал в Норвегию, однако в 2011 году его экстрадировали в Россию. Там Дацика приговорили к пяти годам колонии. После еще одного заключения он окончательно вышел на свободу в 2020 году.