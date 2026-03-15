Він воював у складі російської армії після підписання контракту з міноборони Росії. За інформацією sport-express, син бійця змішаних єдиноборств загинув внаслідок атаки безпілотника.

Що відомо про участь Дацика у війні проти України?

На фронт Ярослав пішов у лютому 2024 року разом зі своїм батьком. Тоді вони підписали безстроковий контракт із міноборони Росії.

У день своєї ліквідації 21-річний син Дацика та ще один боєць не встигли сховатися та залишилися на відкритій місцевості.

Скандальна історія В'ячеслава Дацика

Батько загиблого – російський боєць ММА В’ячеслав Дацик, відомий під прізвиськом "Рудий Тарзан". У змішаних єдиноборствах він здобув сім перемог і зазнав восьми поразок, а в боксі має вісім перемог та три поразки.

Дацик неодноразово потрапляв у кримінальні скандали. У 2007 році його звинуватили в нападах на салони мобільного зв’язку. Суд визнав спортсмена неосудним і відправив до психіатричної лікарні.

Звідти він утік до Норвегії, однак у 2011 році його екстрадували до Росії. Там Дацика засудили до п’яти років колонії. Після ще одного ув’язнення він остаточно вийшов на свободу у 2020 році.