23-річний російський військовий мав титул чемпіона з кікбоксингу у Санкт-Петербурзі. Він також здобув перемогу у змаганнях армійського рукопашу у військово-медичній академії імені Кірова, інформує Главком.
Дивіться також Ексгравець збірної України зник безвісти на фронті: що відомо про долю Романа Максимюка
Що відомо про Богаєвського?
Кирило Богаєвський народився 4 листопада 2002 року у Хабаровську та мешкав у Санкт-Петербурзі.
У спорті він здобув титул чемпіона міста з кікбоксингу і в 2021-му переміг у змаганнях з армійського рукопашу, що проводилися у військово-медичній академії імені Кірова.
Після завершення навчання у 2024 році служив у військовій частині у Новоросійську, де виконував обов’язки медика.
Ліквідація на фронті
За повідомленнями російських пропагандистів, Богаєвський був знищений силами оборони України поблизу села Верхня Криниця у Василівському районі Запорізької області.
Під час бою ворожий FPV-дрон влучив поруч, а уламок уразив його легеню – поранення виявилось смертельним.
Зазначається, що попри службову роль медика, він перебував у бойових умовах на передовій.
Хто з українських спортсменів захищає Україну?
Понад 4000 українських спортсменів, включаючи чемпіонів Європи та світу, вступили до лав Збройних Сил України після вторгнення Росії.
Багато спортсменів, таких як Юрій Вернидуб, Сергій Стаховський та Дмитро Підручний, приєдналися до сил оборони і захищали свою країну, деякі вже повернулися до спортивної діяльності.
Війна значно пошкодила спортивну інфраструктуру, зруйнувавши 174 спортивні зали, 102 школи, 77 стадіонів, що ускладнює підготовку до Олімпіади 2024 року.