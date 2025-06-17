За даними Міністерства молоді та спорту, понад 4000 українських спортсменів вступили до лав Збройних Сил України. Серед них – чемпіони Європи, світу та учасники Олімпійських ігор, пише 24 Канал.

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Хто з спортсменів захищає Україну

Одним із перших, хто долучився до лав ЗСУ був Юрій Вернидуб, який на той момент був тренером молдавського Шерифа. Війну він зустрів у Португалії, де його команда у плей-оф Ліги Європи протистояла Бразі, однак при поверненні в Тирасполь вирушив до України і вступив до лав ЗСУ. Станом на зараз Вернидуб повернувся до тренерської діяльності.



Юрій Вернидуб в ЗСУ / Фото FootballHubUa

Тенісист Сергій Стаховський до повномасштабного вторгнення разом з сім'єю проживав у Словаччині, однак повернувся до України і вступив до лав української армії. Наразі він продовжує службу і захищає державу на фронті.



Сергій Стаховський / Фото з інстаграму тенісиста

Українські біатлоністи Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина також проходили службу в лавах Сил оборони. Коли почалася війна збірна України з біатлону знялася з останніх змагань Кубка світу і повернулися до України. Підручний пішов до лав Територіальної оборони Тернополя, а Меркушина пішла до Державної прикордонної служби.

Наразі вони обидва повернулися до змагань на міжнародній арені. Дмитро Підручний продовжує активно підтримувати Україну, організовуючи різні благодійні ініціативи.



Дмитро Підручний / Фото з інстаграму біатлоніста

Ексфутболіс Артем Федецький також був у складі Територіальної оборони міста Луцьк. Щоправда наразі спортсмен вже не перебуває на службі.



Артем Федецький / Фото Армія Inform

У травні 2022 року чемпіон MMA Ярослав Амосов мав захищати титул проти британця Майкла Пейджа, проте вступив до лав Тероборони у рідному Ірпені. Бій було скасовано. Наразі спортсмен повернувся до боїв, однак свої перемоги присвячує українцям та ЗСУ.



Ярослав Амосов / Фото з інстаграму бійця

Український боксер Денис Берінчик також служив у лавах Територіальної оборони Києва. Станом на зараз спортсмен активно займається волонтерством та продовжує підтримувати ЗСУ.



Денис Берінчик / Фото з інстаграму боксера

Уродженець Хабаровська Олександр Алієв також проходив службу в ЗСУ і навіть побував в окупованій Суджі. Однак нещодавно ексфутболіст потрапив у гучний скандал. Олег Симороз жорстко розкритикував колишнього динамівця, звинувативши його у спробі примазатися до бойової 112-ї бригади ЗСУ. У відповідь Алієв обізвав військовослужбовця, а Симороз сказав, що ветеранам огидно дивитися, як футболіст намагається видати себе за бійця.



Олександр Алієв / Фото з інстаграму спортсмена

Відзначимо, що війна значно вплинула і на спортивну інфраструктуру: зруйновано 174 спортивні зали, 102 школи, 77 стадіонів та десятки інших об’єктів. Через це багато українських спортсменів не змогли підготуватися до Олімпіади 2024 року.