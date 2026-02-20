23-летний российский военный имел титул чемпиона по кикбоксингу в Санкт-Петербурге. Он также одержал победу в соревнованиях армейского рукопашного боя в военно-медицинской академии имени Кирова, информирует Главком.

Что известно о Богаевском?

Кирилл Богаевский родился 4 ноября 2002 года в Хабаровске и жил в Санкт-Петербурге.

В спорте он получил титул чемпиона города по кикбоксингу и в 2021-м победил в соревнованиях по армейскому рукопашу, проводившихся в военно-медицинской академии имени Кирова.

После завершения обучения в 2024 году служил в воинской части в Новороссийске, где исполнял обязанности медика.

Ликвидация на фронте

По сообщениям российских пропагандистов, Богаевский был уничтожен силами обороны Украины вблизи села Верхняя Криница в Васильевском районе Запорожской области.

Во время боя вражеский FPV-дрон попал рядом, а обломок поразил его легкое – ранение оказалось смертельным.

Отмечается, что несмотря на служебную роль медика, он находился в боевых условиях на передовой.

