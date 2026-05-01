Тандем Марка Гриценко и Алексея Середы занял 2 место в суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Яркое выступление наших спортсменов завершилось моментом, который стал символом несокрушимости, сообщает телеграмм-канал UAdiving.
Смотрите также Алексей Середа и Марк Гриценко выиграли первое "золото" сезона в прыжках в воду
Как выступили украинские прыгуны в воду?
Гриценко и Середа набрали за свое выступление 404.28 балла. Первую ступеньку украинцы уступили лишь представителям Китая.
В борьбу за награды украинский тандем ввмикнулся после третьего раунда прыжков. До этого Гриценко и Середа делили четвертое место, а после своего второго прыжка занимали пятую строчку.
Уже прыжки высшей сложности позволили украинцам войти в тройку лидеров, пишет "Суспільне Спорт".
Середа эмоционально обратился после награждения
После успешного выступления Алексей Середа не скрывал чувств и прямо на весь мир воскликнул: "Слава Украине".
Мы очень счастливы получить эту серебряную награду. Мы очень счастливы прыгать здесь. Привет, Китаю! Спасибо за вашу поддержку. Слава Украине!,
– добавил 20-летний спортсмен.
Этот эмоциональный момент сразу привлек внимание болельщиков и стал особым завершением соревнований.
Другие достижения Алексея Середы
- Середа стал лучшим спортсменом Украины в 2025 году по версии Национального олимпийского комитета. Прыгун в воду опередил Павла Коростылева и Назара Чепурного.
- В 2025 году Алексей Середа принял участие на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Украинец завоевал "серебро" турнира в категории прыжков с вышки высотой в десять метров, что стало лучшим результатом для Украины в истории.