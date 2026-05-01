Тандем Марка Гриценка та Олексія Середи посів 2 місце у суперфіналі Кубка світу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. Яскравий виступ наших спортсменів завершився моментом, який став символом незламності, повідомляє телеграм-канал UAdiving.

Як виступили українські стрибуни у воду?

Гриценко та Середа набрали за свій виступ 404.28 бала. Першою сходинкою українці поступилися лише представникам Китаю.

У боротьбу за нагороди український тандем ввмікнувся після третього раунду стрибків. До того Гриценко та Середа ділили четверте місце, а після свого другого стрибка посідали п'яту сходинку.

Вже стрибки вищої складності дозволили українцям увійти до чільної трійки, пише "Суспільне Спорт".

Середа емоційно звернувся після нагородження

Після успішного виступу Олексій Середа не приховував почуттів і прямо на весь світ вигукнув: "Слава Україні".

Ми дуже щасливі здобути цю срібну нагороду. Ми дуже щасливі стрибати тут. Привіт, Китаю! Дякую за вашу підтримку. Слава Україні!,

– додав 20-річний спортсмен.

Цей емоційний момент одразу привернув увагу вболівальників і став особливим завершенням змагань.

