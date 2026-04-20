Змагання у фіналі проводилися серед чотирьох пар, але суперники в українців були серйозними, включно з олімпійськими медалістами. За таким умов, як пише Суспільне Спорт, тандем Середа / Гриценко зміг продемонструвати свій клас.

Дивіться також Батько у ЗСУ, а Росія бомбить рідне місто: цікаві факти про юного рекордсмена Олексія Середу

Як виступили українці на Кубку США зі стрибків у воду?

До поїздки у США Середа і Гриценко виступили на змаганнях у Канаді, де були лише шостими з результатом трохи більше 377 балів.

Проте у Форт-Лодердейлі українці зробили правильні висновки з власних помилок і виступили помітно впевненіше. Їхня підсумкова оцінка склала 390,60 бала, і цього вистачило із величезним запасом для першого місця.

Олексію і Марку протистояли призери міжнародних змагань найвищого рівня зі США і Великої Британії, особливо небезпечним був Ноа Вільямс, який на Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році здобув срібло. Проте дует Вільямса з Ноа Пенманом програв Середі і Гриценку аж 40 балів і став лише третім.

Які зміни відбулися у світових стрибках у воду?

Кожен успіх українських спортсменів відтепер ще більш цінний, адже організація World Aquatics, відповідальна за водні види спорту, ухвалила ганебне рішення повернути росіян і білорусів на міжнародні змагання під своїми прапорами та з національними гімнами.

Україна вже постраждала від лояльності керівництва міжнародної федерації до представників країни-агресора: нашій збірній з водного поло присудили технічну поразку за відмову грати з росіянами на Кубку світу в матчі за сьоме місце.

Польща, яка прийматиме чемпіонат Європи зі стрибків у воду у 2027 році, заявила, що не виконає рішення World Aquatics і не дасть росіянам і білорусам можливість змагатися.