Национальный олимпийский комитет Украины объявил лучших спортсменов 2025 года. Торжественная церемония в киевском кинотеатре "Жовтень" была приурочена к 35-летию создания организации, сообщает 24 Канал.

Читайте также Самые громкие спортивные события 2025 года: абсолют Усика, феерия ПСЖ и прощание Ломаченко

Кто лучший спортсмен и спортсменка Украины 2025 года?

В номинации "Лучшая спортсменка 2025 года" победу одержала Людмила Лузан. Чемпионка мира по гребле опередила фехтовальщицу Владу Харькову и художественную гимнастку Таисию Онофрийчук.

Победителем номинации "Лучший спортсмен 2025" стал трехкратный чемпион Европы по прыжкам в воду Алексей Середа. На престижную награду претендовали чемпион мира по пулевой стрельбе Павел Коростылев и бронзовый призер чемпионата Европы по спортивной гимнастике Назар Чепурной.

Что известно о достижениях Лузан и Середы в 2025 году?