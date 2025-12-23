Варшавский лицей, где училась дочь экс-игрока сборной Украины Юрия Гладыря, опубликовал заявление по поводу скандала. Учебное заведение сообщило об отчислении обидчика украинской девушки, сообщает 24 Канал со ссылкой на TE Vizja.

В заявлении лицея говорится, что травля девушки происходила не во время учебных занятий, а за пределами заведения. Руководство считает, что источником инцидента стал "личный конфликт между подростками", который родители Дарьи Гладырь перенесли в школьное пространство. Именно они вместе с адвокатом Матеушем Мицкевичем и журналистом Onet Себастьяном Парфяновичем придали делу "характер конфликта на национальной почве".

Руководство лицея все же отреагировало на конфликт, хотя он не касался школьной жизни. Один из виновников буллинга был отчислен, а еще одному был выдвинут выговор. Потерпевшей предложили встречу со школьными психологом и педагогом. Кроме того, с учениками класса, где училась украинка, были приняты воспитательные меры с целью предотвращения подобных ситуаций в будущем.

В заявлении отмечается, что учебные заведения TE Vizja приняли 100 украинских учеников, которые из-за войны выехали в Польшу. В течение многих месяцев их обеспечивали необходимыми принадлежностями и бесплатным питанием в столовой. Часть педагогического и административного персонала в учреждениях сети происходит из Украины. Таким образом, обвинения в дискриминации по национальному признаку являются безосновательными.

Руководство учебных заведений опасается эскалации конфликта, который стал публичным благодаря медиа и социальным сетям.

Справка. По информации польского издания Onet, Дарью Гладырь отчислили из школы, когда конфликт вышел за пределы учебного заведения. Родителям девушки выставили счет за скандал, который портит имидж школы.

