Руководство учебного заведения длительное время не реагировало на это, а после огласки вообще отчислило девушку из учебного заведения. Ее отец накануне публично отреагировал на травлю своей 15-летней дочери, сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet.pl.

Как Гладырь отреагировал на скандал?

У систематическом буллинге участвовали около 15 подростков. Они создали закрытую группу в соцсетях для унижений, которые переносились и в стены лицея.

По словам Юрия он мог бы решить эту проблему жесткими методами. Однако считает, что должен доказать дочери, что "справедливость существует".

Мы говорим о другом времени. Когда я рос, эти проблемы решали иначе. Сейчас нельзя прибегать к насилию. Мы решили сделать это публичным, довести дело до конца, чтобы показать нашему ребенку, что справедливость существует в этом мире,

– сказал волейболист.

Также спортсмен добавил, что такие случаи довольно распространены в школах. Он выразил благодарность тем, кто обратил внимание на эту проблему.

"Я очень хотел поблагодарить всех, кто причастен к этому и освещает это. Много подобных вещей случается, но никто об этом не говорит. Я надеюсь, что этих людей привлекут к ответственности", – заявил Гладырь.

Как в Украине отреагировали на травлю девочки?

Этот конфликт не остался без внимания в нашей стране. В частности, Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал польских коллег разобраться в ситуации и потребовал справедливости.

Настаиваю на справедливом наказании тех, кто позволяет себе ксенофобские выпады в отношении украинцев как в Польше, так и в других странах. Украинский народ точно не заслужил такого отношения. Считаю, что несколько показательных кейсов ответственности за такие действия способны показать всем остальным, что такое поведение не может и никогда не будет нормой в цивилизованном европейском обществе,

– написал Сибига.

Отметим, что в учебном заведении считают, что родители Дарьи предоставили конфликту межэтнического характера, хотя причина была другой. В конце концов этот скандал завершился и отчислением из лицея главного обидчика Дарьи.

Еще одному причастному выдвинули выговор, а дочери Гладыря предложили встречи со школьным психологом и педагогом. Также были проведены воспитательные и профилактические мероприятия в отношении учащихся класса, в котором училась украинка с целью предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Что известно о Юрии Гладыре?