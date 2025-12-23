Керівництво навчального закладу тривалий час не реагувало на це, а після розголосу взагалі відрахувало дівчину з навчального закладу. Її батько напередодні публічно відреагував на цькування своєї 15-річної доньки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Onet.pl.

Як Гладир відреагував на скандал?

У систематичному булінгу брали участь близько 15 підлітків. Вони створили закриту групу в соцмережах для принижень, які переносилися й у стіни ліцею.

За словами Юрія він міг би розв'язати цю проблему жорсткими методами. Проте вважає, що має довести доньці, що "справедливість існує".

Ми говоримо про інший час. Коли я ріс, ці проблеми розв'язували інакше. Зараз не можна вдаватися до насильства. Ми вирішили зробити це публічним, довести справу до кінця, щоб показати нашій дитині, що справедливість існує в цьому світі,

– сказав волейболіст.

Також спортсмен додав, що такі випадки є доволі розповсюдженими у школах. Він висловив подяку тим, хто звернув увагу на цю проблему.

"Я дуже хотів подякувати всім, хто причетний до цього та висвітлює це. Багато подібних речей трапляється, але ніхто про це не говорить. Я сподіваюся, що цих людей притягнуть до відповідальності", – заявив Гладир.

Як в Україні відреагували на цькування дівчинки?

Цей конфлікт не залишився без уваги в нашій країні. Зокрема, Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав польських колег розібратися в ситуації та вимагав справедливості.

Наполягаю на справедливому покаранні тих, хто дозволяє собі ксенофобські випади стосовно українців як у Польщі, так і в інших країнах. Український народ точно не заслужив такого ставлення. Вважаю, що кілька показових кейсів відповідальності за такі дії здатні показати всім іншим, що така поведінка не може та ніколи не буде нормою в цивілізованому європейському суспільстві,

– написав Сибіга.

Зазначимо, що в навчальному закладі вважають, що батьки Дар'ї надали конфлікту міжетнічного характеру, хоча причина була іншою. Врешті-решт цей скандал завершився й відрахуванням з ліцею головного кривдника Дар'ї.

Ще одному причетному висунули догану, а доньці Гладиря запропонували зустрічі зі шкільним психологом та педагогом. Також було проведено виховні та профілактичні заходи щодо учнів класу, у якому навчалася українка з метою запобігання подібних ситуацій у майбутньому.

Що відомо про Юрія Гладиря?