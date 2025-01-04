40-річний волейболіст Юрій Гладир ще у 2013 році отримав польське громадянство. Однак він не ризикнув приїхати до України на похорони матері, пише 24 Канал з посиланням на Sport.tvp.pl.

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Чому волейболіст не захотів їхати в Україну

Дружина та донька Гладира живуть разом з ним у Польщі. Через війну в Україні він не зміг відвідати похорони матері. Волейболіст вважає, що його не випустили б назад до Польщі.

Дуже багато людей цього не знають, але вона померла чотири тижні тому. Я дізнався, коли ми були в Мілані на грі. Вона була здоровою жінкою, не мала проблем зі здоров'ям. Наступного Святого Валентина їй мало б виповнитися 70... Серце не витримало уві сні. Нам з братом, який живе в Чехії, дуже болить, що ми не змогли поїхати на її похорон. Якби ми це зробили, ми б не залишили Україну,

– розповів Гладир.

Нагадаємо, що з 1 червня 2024 року у рамках мобілізаційного законодавства військовозобов'язаних громадян України, які мають подвійне громадянство, перестали випускати за кордон. Очевидно тому Гладир вирішив не їхати до Батьківщини.

Зазначимо, що Юрій Гладир двічі ставав чемпіоном України: у сезоні 2004/05 разом з черкаським Азотом та у сезоні 2007/08 з київським Локомотивом.

Він чотири рази ставав чемпіоном Польщі, тричі вигравав Суперкубок та двічі Кубок Польщі.. З 2008 до 2011 року викликався до лав збірної України.