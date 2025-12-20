Відмови від українського громадянства, допінг-скандали, розгромні поразки – усі ці події, на жаль, супроводжували український спорт. 24 Канал підготував матеріал про найгучніші скандали та провали у році, що минає.

Бойкот Євро-2025 зі спортивної гімнастики та погром у Німеччині

Українську спортивну гімнастику лихоманило упродовж року. Не встиг вщухнути корупційний скандал з розтратою державних коштів на проведення чемпіонату України, як між керівництвом федерації та гімнастами виник новий.

Провідні спортсмени збірної України на чолі з Олегом Верняєвим пригрозили бойкотом Євро-2025 через відсторонення головного тренера Геннадія Сартинського. На думку гімнастів, рішення було ініційовано віцепрезиденткою федерації Стеллою Захаровою, яка має особисту образу на фахівця.

Гімнасти збірної України пригрозили бойкотом ЧЄ-2025 / Фото з інстаграму Назара Чепурного

У підсумку наші гімнасти все ж виступили на чемпіонаті Європи-2025 у Лейпцигу. Попри великі сподівання, лише Назар Чепурний здобув бронзову медаль в опорному стрибку.

Невдалий виступ вплинув на поведінку гімнастів. Після завершення Євро-2025 з'явилася інформація про розтрощений номер в німецькому готелі, де проживали Олег Верняєв і Владислав Грико. Спортсмени залишили після себе безлад: зламані приліжкові лампи, кришка унітаза, сміття на столі, а у ванній сифон був засмічений блювотою. Штраф у розмірі 370 євро з власної кишені оплатив Верняєв.

Номер у готелі, який залишили після себе гімнасти / Фото Телеграф

Зміна громадянства Іллі Ковтуна

Срібний призер Олімпійських ігор Ілля Ковтун у 2025 році офіційно змінив громадянство. Один з лідерів української спортивної гімнастики обрав виступи за збірну Хорватії.

В інтерв'ю Sportske novosti Ковтун розповів, що перебрався до хорватського Осієка після початку повномасштабної війни в Україні. Для гімнаста там створили усі умови для тренувань. У підсумку він вирішив, що "найкращим вибором буде виступати за збірну Хорватії".

Гімнаст також розповів, що, на його переконання, в Осієку його олімпійській нагороді раділи більше, ніж в Україні. Зазначимо, що після виступу в Парижі Ковтун жодного разу не приїздив на Батьківщину.

Ілля Ковтун відмовився від українського громадянства / Фото Getty Images

Тимчасове відсторонення гімнаста від змагань триватиме до 10 липня 2026 року. Дебют уродженця Черкас за збірну Хорватії очікується у серпні 2026 року на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який прийматиме Загреб.

Зміна громадянства Софії Лискун

Ще більш резонансна зміна громадянства сталася на початку грудня 2025 року. Дворазова чемпіонка Європи зі стрибків у воду Софія Лискун отримала російський паспорт.

23-річна спортсменка з'явилася на пропагандистських каналах, де поскаржилася на дискримінацію російськомовних спортсменів, некомпетентну підготовку до змагань та іншу маячню.

У нас у Києві в басейні висіло величезними літерами: "Спорт поза політикою". Але перші, хто потрапили під удар, звичайно ми, спортсмени,

– заявила Лискун.

Федерація України зі стрибків у воду на Виконкомі виключила Лискун зі складу національної збірної. Крім того, спортсменку позбавили усіх звань та нагород здобутих під егідою Федерації. До спортсменки будуть застосовані додаткові санкції, зокрема відсторонення від міжнародних змагань.

Софія Лискун у Москві / Фото з інстаграму спортсменки

Відмова Плотницького від виступів за збірну України з волейболу

Зірка українського волейболу Олег Плотницький у березні 2025 році офіційно оголосив про завершення кар'єри у національній збірній. Це відбулося напередодні важливих міжнародних турнірів та стало несподіванкою для тренерського штабу.

Для мене настав час рухатися далі – іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов’язаний із розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І, хто знає, у збірній України ми ще обов’язково побачимось – питання лише, в якому з можливих амплуа,

– написав у фейсбуці Плотницький.

Олег Плотницький завершив кар'єру у збірній / Фото Getty Images

Сам волейболіст пояснив свій крок втомою та бажанням зосередитися на клубній кар'єрі. Втім, причини набагато глибші. Плотницький мав тривалий конфлікт з Федерацією волейболу України, який тягнувся з різною інтенсивністю з 2018 року.

Керівництво Федерації звинувачувало волейболіста у "зірковій хворобі" та у можливій зміні громадянства. Натомість у Плотницького були розбіжності з організацією у фінансових та організаційних питаннях.

Втрата гравця Перуджи стала суттєвою для збірної України. Відсутність лідера вплинула на результати команди на чемпіонаті світу-2025, де "синьо-жовті" зазнали двох поразок від Бельгії (0:3) та Італії (0:3), а здобули лише одну перемогу над Алжиром (3:0).

Відмова баскетболістів від матчів за збірну України

Напередодні матчів прекваліфікації на чемпіонат світу-2027 з баскетболу головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс викликав до табору команди легіонерів з НБА. Фахівець розраховував на допомогу зіркових гравців у відповідальних поєдинках.

Очікувався приїзд Святослава Михайлюка, Олексія Леня, Максима Шульги та Дмитра Скапінцева. Попередньо гравці погодилися приїхати на матчі прекваліфікації, але у підсумку проігнорували виклик. Зіркові баскетболісти посилалися на щільний клубний графік, травми та фізичне виснаження.

Такий демарш викликав хвилю обурення серед вболівальників та фахівців. Головний тренер збірної України Багатскіс на емоціях назвав "виродками" легіонерів, які не приїхали насважливі матчі.

Зазначимо, що навіть у послабленому складі "синьо-жовті" зуміли виграти свою групу прекваліфікацію та вийти в наступний раунд. У двох стартових матчах кваліфікації підопічні Багатскіса перемогли Грузію (92:72) та Данію (88:71), зберігаючи чудові шанси поборотися за вихід на ЧС-2027.

Збірна України ослабленим складом виконала завдання / Фото ФБУ

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський в інтерв'ю пресслужбі сайту ФБУ повідомив, що конфлікт з гравцями вдалося вирішити. Надалі Федерація робитиме усе можливе, щоб збірна була представлена найсильнішими виконавцями.

Допінг-справа Марини Бех-Романчук

Однією з найгучніших подій року стала допінг-справа української легкоатлетки Марини Бех-Романчук. У пробі спортсменки виявили заборонений тестостерон.

Чемпіонку Європи-2022 дискваліфікували на чотири роки. Термін відсторонення відраховується з 13 травня 2025 року, а усі результати після 7 грудня 2024 року були анульовані.

Марина Бех-Романчук отримала дискваліфікацію на 4 роки / Фото з інстаграму спортсменки

Марина не погодилася з висновками міжнародних інстанцій. Легкоатлетка наполягає, що свідомо не вживала заборонені препарати та буде відстоювати свою позицію в юридичній площині.

Цей скандал болюче вдарив по репутації Бех-Романчук, яка завжди виступала за чесну боротьбу на спортивних майданчиках. Через допінговий скандал призерка світових першостей зробила паузу в кар'єрі, зосередившись на особистому житті. Наразі Марина разом зі своїм чоловіком Михайлом Романчуком очікують народження доньки.

Поразка збірної України у плей-оф Ліги націй

У березні 2025 року збірна України провела два матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Переможець протистояння отримував путівку в елітний дивізіон А.

У першому поєдинку "синьо-жовті" сенсаційно перемогли одну з найсильніших збірних у рейтингу ФІФА з рахунком 3:1. У матчі-відповіді в Генку українцям потрібно було не втратити перевагу за підсумком двох зустрічей.

Сергій Ребров обрав на виїзний поєдинок захисну тактику з трьома центрбеками. До 70-ї хвилини зустрічі план на гру виконувався нашими футболістами. Однак наприкінці зустрічі "червоні дияволи" зуміли тричі засмутити Андрія Луніна, який захищав ворота збірної України.

Збірна Україна програла вирішальний матч Бельгії / Фото УАФ

У підсумку "синьо-жовті" втратили можливість підвищитися в класі, а тренерський стілець під Ребровим захитався. Упродовж кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірну України добряче штормило. Головний тренер був на межі відставки, яку вимагали вболівальники та експерти. Та все ж "синьо-жовті" вийшли з групи у плей-оф відбору на ЧС-2026, де у першому півфіналі зустрінуться зі Швецією.

Провал Динамо у кваліфікації єврокубків та чемпіонаті України

За підсумком сезону 2024 – 2025 київське Динамо вперше за останні чотири роки виграло золоті медалі чемпіонату України. У 30 матчах турніру "біло-сині" не зазнали жодної поразки. Фани столичного клубу з оптимізмом очікували новий сезон.

Перші дзвіночки про кризу пролунали під час третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, коли динамівці без шансів поступилися кіпрському Пафосу із загальним рахунком 0:5. Побоювання підтвердилися програшем ізраїльському Маккабі у раунді плей-оф відбору Ліги Європи.

Шовковського визнали винуватцем провалу Динамо / Фото ФК Динамо

Попри гучні невдачі керівництво висловило повну довіру Олександру Шовковському, сподіваючись на успішний виступ у чемпіонаті та Лізі конференцій. Проте покращення не наступило. В УПЛ "біло-сині" зазнали чотирьох поспіль поразок, скотившись на сьоме місце в таблиці. А у єврокубках кияни програли у чотирьох з п'яти матчів, втративши шанси на вихід у плей-оф.

Після поразки від Омонії (0:2) у ЛК керівництво Динамо відправило у відставку Олександра Шовковського. На посаду головного тренера було призначено Ігоря Костюка, який до цього працював з юнацькою командою U-19.

Затримання Рудька на кордоні та мобілізація Дениса Гармаша

В умовах воєнного стану в Україні були посилені мобілізаційні заходи. Спортсмени опинилися у рівній ситуації з громадянами інших професій та вже не мали жодних преференцій.

На початку вересня колишнього голкіпера Динамо та Шахтаря Артура Рудька затримали в Одеській області поблизу Молдови. Футболіст намагався незаконно перетнути державний кордон.

Згодом журналіст Костянтин Андріюк розповів подробиці. З'ясувалося, що Рудька напередодні втечі мобілізували та він мав вирушити до військової частини. Однак голкіпер відпросився додому, а потім намагався втекти з України.

Артура Рудька спіймали на кордоні / Фото ДПСУ

Мобілізація не оминула ексзірку Динамо та збірної України Дениса Гармаша. Щоправда, на момент затримання він залишався діючим гравцем команди Другої ліги Лісне.

У ніч на 28 листопада Гармаша доставили до київського ТЦК для уточнення даних. Півзахисник не був у розшуку, але не мав бронювання чи відстрочки. Після проходження ВЛК 35-річний футболіст обрав підрозділ для проходження служби у Збройних силах України.

Денис Гармаш після затримання / Фото УНІАН

Ломаченко скандалив зі Стерненком та не згадав Україну

У червні 2025 року Василь Ломаченко оголосив про завершення спортивної кар'єри. Титулований спортсмен записав відео, в якому подякував Богу, батькові, родині, менеджеру Егісу Клімасу, компанії Top Rank та її засновнику Бобу Аруму, Сполученим Штатам Америки та вболівальникам з усього світу. Проте чемпіон чомусь забув згадати про рідну Батьківщину, воїнів, які захищають її від російських окупантів.

Втім, ще більший резонанс викликала публічна суперечка зірки світового боксу з волонтерами та громадськими діячами Сергієм Стерненком та Сергієм Притулою. Конфлікт виник через реакцію боксера на обстріл росіянами його школи у Білгород-Дністровському. Ломаченко у своїй публікації не наважився назвати винуватців терористичної атаки.

Розбомблена росіянами школа Ломаченка у Білгород-Дністровському / Фото ДСНС Одеської області

Притула та Стерненко звинуватили боксера у боягузництві та закликали відмовитися від українського громадянства. У коментарях підписники пригадали спортсмену його дописи на підтримку проросійських священників УПЦ МП та замовчування злочинів Росії.

У відповідь Ломаченко назвав громадських діячів "безсовісними людьми" та зауважив, що він та вони – це різні українці.