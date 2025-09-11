З 12 по 28 вересня на Філіппінах відбудеться чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків. Участь у змаганні візьмуть 32 команди з усього світу, повідомляє 24 Канал.
З ким гратиме Україна на чемпіонаті світу з волейболу?
Матчі турніру приймуть міста Пасай та Кесон. Серед учасників буде і збірна України. "Синьо-жовті" мали четвертий найвищий рейтинг серед команд, які не подолали кваліфікацію.
Для України це буде лише третя участь на волейбольному Мундіалі. У 1998 році наша команда посіла десяту сходинку, тоді як у 2022-му дісталась чвертьфіналу. Тепер же нашими суперниками по групі стануть Італія, Бельгія та Алжир.
На груповій стадії всі свої матчі "синьо-жовті" проведуть у Кесоні. В 1/8 фіналу потраплять дві найкращі команди квартету. В разі успішного проходу нашим першим суперником стане одна зі збірних групи С – Франція, Аргентина, Фінляндія, Південна Корея.
СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ЧЕМПІОНАТ СВІТУ:
Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни)
Юрій Синиця (Спортінг)
Данило Уривкін (Епіцентр-Подоляни)
Василь Тупчій (Барком-Кажани)
Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни)
Юрій Семенюк (Варшава)
Олександр Коваль (Епіцентр-Подоляни)
Валерій Тодуа (Бенфіка)
Тимофій Полуян (Мілон)
Євген Кісілюк (Рапід)
Дмитро Янчук (Панатінаїкос)
Ілля Ковальов (Барком-Кажани)
Ярослав Пампушко (Барком-Кажани)
Олександр Бойко (Епіцентр-Подоляни)
Де дивитися ЧС з волейболу?
Матчі волейбольного чемпіонату світу-2025 серед чоловіків будуть наживо показані в Україні. Офіційним транслятором змагання є Суспільне, яке висвітлюватиме події турніру на своїх платформах.
Пряма трансляція матчів чемпіонату світу з волейболу буде доступна на каналі "Суспільне Спорт", а також регіональних каналах Суспільного. Також ігри наживо можна буде подивитися на ОТТ-платформі Megogo, яка транслює у себе "Суспільне Спорт".
Турнірна таблиця групи F
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
П
|
СЕТИ
|
БАЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Італія
|
0
|
0
|
0-0
|
0-0
|
0
|
2
|
Україна
|
0
|
0
|
0-0
|
0-0
|
0
|
3
|
Бельгія
|
0
|
0
|
0-0
|
0-0
|
0
|
4
|
Алжир
|
0
|
0
|
0-0
|
0-0
|
0
Розклад матчів збірної України на ЧС-2025:
- 14 вересня, 09:00 (групова стадія). Україна – Бельгія
- 16 вересня, 09:00 (групова стадія). Україна – Алжир
- 18 вересня, 16:30 (групова стадія). Італія – Україна