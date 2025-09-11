З 12 по 28 вересня на Філіппінах відбудеться чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків. Участь у змаганні візьмуть 32 команди з усього світу, повідомляє 24 Канал.

З ким гратиме Україна на чемпіонаті світу з волейболу?

Матчі турніру приймуть міста Пасай та Кесон. Серед учасників буде і збірна України. "Синьо-жовті" мали четвертий найвищий рейтинг серед команд, які не подолали кваліфікацію.

Для України це буде лише третя участь на волейбольному Мундіалі. У 1998 році наша команда посіла десяту сходинку, тоді як у 2022-му дісталась чвертьфіналу. Тепер же нашими суперниками по групі стануть Італія, Бельгія та Алжир.

На груповій стадії всі свої матчі "синьо-жовті" проведуть у Кесоні. В 1/8 фіналу потраплять дві найкращі команди квартету. В разі успішного проходу нашим першим суперником стане одна зі збірних групи С – Франція, Аргентина, Фінляндія, Південна Корея.

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ЧЕМПІОНАТ СВІТУ:



Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни)

Юрій Синиця (Спортінг)

Данило Уривкін (Епіцентр-Подоляни)

Василь Тупчій (Барком-Кажани)

Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни)

Юрій Семенюк (Варшава)

Олександр Коваль (Епіцентр-Подоляни)

Валерій Тодуа (Бенфіка)

Тимофій Полуян (Мілон)

Євген Кісілюк (Рапід)

Дмитро Янчук (Панатінаїкос)

Ілля Ковальов (Барком-Кажани)

Ярослав Пампушко (Барком-Кажани)

Олександр Бойко (Епіцентр-Подоляни)

Де дивитися ЧС з волейболу?

Матчі волейбольного чемпіонату світу-2025 серед чоловіків будуть наживо показані в Україні. Офіційним транслятором змагання є Суспільне, яке висвітлюватиме події турніру на своїх платформах.

Пряма трансляція матчів чемпіонату світу з волейболу буде доступна на каналі "Суспільне Спорт", а також регіональних каналах Суспільного. Також ігри наживо можна буде подивитися на ОТТ-платформі Megogo, яка транслює у себе "Суспільне Спорт".

Турнірна таблиця групи F

МІСЦЕ КОМАНДА В П СЕТИ БАЛИ ОЧКИ 1 Італія 0 0 0-0 0-0 0 2 Україна 0 0 0-0 0-0 0 3 Бельгія 0 0 0-0 0-0 0 4 Алжир 0 0 0-0 0-0 0

Розклад матчів збірної України на ЧС-2025: