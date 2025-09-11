С 12 по 28 сентября на Филиппинах состоится чемпионат мира по волейболу среди мужчин. Участие в соревновании примут 32 команды со всего мира, сообщает 24 Канал.

С кем будет играть Украина на чемпионате мира по волейболу?

Матчи турнира примут города Пасай и Кесон. Среди участников будет и сборная Украины. "Сине-желтые" имели четвертый самый высокий рейтинг среди команд, которые не преодолели квалификацию.

Для Украины это будет лишь третье участие на волейбольном Мундиале. В 1998 году наша команда заняла десятое место, тогда как в 2022-м добралась до четвертьфинала. Теперь же нашими соперниками по группе станут Италия, Бельгия и Алжир.

На групповой стадии все свои матчи "сине-желтые" проведут в Кэсоне. В 1/8 финала попадут две лучшие команды квартета. В случае успешного прохода нашим первым соперником станет одна из сборных группы С – Франция, Аргентина, Финляндия, Южная Корея.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА:



Виталий Щитков (Эпицентр-Подоляны)

Юрий Синица (Спортинг)

Даниил Урывкин (Эпицентр-Подоляны)

Василий Тупчий (Барком-Кажаны)

Максим Дрозд (Эпицентр-Подоляне)

Юрий Семенюк (Варшава)

Александр Коваль (Эпицентр-Подоляны)

Валерий Тодуа (Бенфика)

Тимофей Полуян (Милон)

Евгений Кисилюк (Рапид)

Дмитрий Янчук (Панатинаикос)

Илья Ковалев (Барком-Кажаны)

Ярослав Пампушко (Барком-Кажаны)

Александр Бойко (Эпицентр-Подоляны)

Где смотреть ЧМ по волейболу?

Матчи волейбольного чемпионата мира-2025 среди мужчин будут вживую показаны в Украине. Официальным транслятором соревнования является Общественное, которое будет освещать события турнира на своих платформах.

Прямая трансляция матчей чемпионата мира по волейболу будет доступна на канале "Суспільне Спорт", а также региональных каналах Суспільного. Также игры вживую можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Megogo, которая транслирует у себя "Суспільне Спорт".

Турнирная таблица группы F

МЕСТО КОМАНДА В П СЕТИ БАЛЛЫ ОЧКИ 1 Италия 0 0 0-0 0-0 0 2 Украина 0 0 0-0 0-0 0 3 Бельгия 0 0 0-0 0-0 0 4 Алжир 0 0 0-0 0-0 0

Расписание матчей сборной Украины на ЧМ-2025: