В воскресенье, 20 июля, состоялся 12-й матч Лиги наций Украина – Канада. Перед последним поединком подопечные Рауля Лосано занимали 7 место и сохраняли шансы на выход в финал восьми, пишет 24 Канал.

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Как завершился матч Лиги наций Украина – Канада

В матче против Канады "сине-желтым" нужно было одерживать победу со счетом 3:1 или 3:0. В турнирной таблице соперник украинцев занимал 14 место, а потому такая задача казалась вполне выполнимой.

В начале первого сета канадцы повели в счете. Украинцы выровняли игру, сделав цифры на табло 14:14. Однако развить успех наша команда не сумела – 21:25.

Второй сет оказался не менее нервным и напряженным. Чаши весов склонялись то в одну, то в другую сторону. И все же украинцы выиграли партию – 27:25, сравняв счет в матче – 1:1.

К сожалению, в двух последних партиях фортуна улыбнулась канадцам, которые проявили бойцовские качества и одержали заслуженную победу.

Украина – Канада 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 21:25)

Видеообзор матча Украина – Канада

Сборная Украины завершила турнир с шестью победами и шестью поражениями. Команда Рауля Лосано финиширует в топ-10, но не попадет в финал восьми Лиги наций.

Напомним, что в предпоследнем туре "сине-желтые" сенсационно уступили главному аутсайдеру турнира.