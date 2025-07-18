Матч 11-го тура Лиги наций по волейболу Украина – Сербия состоялся в пятницу, 18 июля. Подопечным Рауля Лосано противостоял главный аутсайдер турнира, пишет 24 Канал.

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Как сыграла Украина в матче против Сербии

Сборная Сербии до матча с Украиной в графе побед имела единичку и занимала последнюю строчку в турнирной таблице. Поэтому "сине-желтые" обязаны были побеждать такого соперника.

Итог встречи разочаровал болельщиков Украины. Наша команда неожиданно уступила аутсайдеру по итогу трех сетов.

В первой партии Украина вела в счете, но под конец проиграла шесть подряд подач, уступив 22:25.

Вторая партия проходила по похожему сценарию, когда "сине-желтые" упустили преимущество под завершение сета – 19:25.

Решающая партия вообще оказалась провальной для нашей команды – 17:25. В итоге разгромное поражение – 0:3.

Самым результативным игроком "сине-желтых" стал Василий Тупчий, который набрал 15 очков.

Украина – Сербия 0:3 (22:25, 19:25, 17:25)

Видеообзор матча Украина – Сербия

Это поражение стало пятым для подопечных Рауля Лосано в розыгрыше Лиги наций. Оно значительно усложнило турнирное положение Украины, которая борется за выход в финал соревнований.

В последнем туре 20 июля наша команда сыграет против Канады. "Сине-желтым" нужно обязательно побеждать соперника и надеяться на потерю очков у конкурентов. Напомним, что в финал Лиги наций выходят топ-8 лучших команд.

Турнирное положение в Лиге наций / скриншот с сайта flashscore.ua

Ранее сообщались детали скандала в Словении, когда организаторы отказались включать Гимн Украины.