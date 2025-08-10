На матчі прекваліфікації чемпіонату світу головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс викликав українських легіонерів НБА та інших чемпіонатів. Однак провідні баскетболісти синхронно не приїхали на відповідальні поєдинки, пише 24 Канал.

До теми Вони не українці: легіонерів з НБА знищують за відмову грати за збірну

Що сказав Багатскіс про легіонерів НБА?

Після перемоги над Словаччиною (80:71) Багатскіс прокоментував скандальну ситуацію з легіонерами. Фахівець не добирав слів, коментуючи їхній вчинок.

"Я був в Україні. Ми грали в баскетбол на рівні збірних у Євролізі та Єврокубку. І це були повні зали, було багато глядачів. Дійсно, я б сказав, що хочеться скоріше повернутися, тому що для цих хлопців… Вибачте за мої емоції.

Ці хлопці присвячують себе, приїжджають у збірну, тренуються, потіють, б’ються. А деякі, вибачте, виродки, не приїжджають у збірну!" – сказав Багатскіс.

Відео виступу Багатскіса

Зазначимо, що у табір збірної України не приїхали Святослав Михайлюк, Олексій Лень, Максим Шульга та Дмитро Скапінцев. Такі кадрові втрати значно послабили нашу команду.

У наступному матчі, який відбудеться 16 серпня, збірна України зіграє проти Швейцарії. В останньому поєдинку 20 серпня підопічні Багатскіса зустрінуться зі Словаччиною. До основної частини кваліфікації ЧС-2027 виходять дві кращі команди з групи.

Раніше повідомлялося про капітана клубу української Суперліги Олександра Прозапаса, який приєднався до лав Сил оборони України.