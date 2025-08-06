Ним став баскетболіст Олександр Прозапас. Капітан Старого Луцька долучився до Сил оборони України, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу волинського клубу.

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Як клуб прокоментував мобілізацію гравця?

Наразі 25-річний спортсмен проходить військовий вишкіл. У Старому Луцьку зазначили, що він залишається їх чинним гравцем і побажали успіхів у новому етапі життя.

Дякуємо, друже, за круті виступи упродовж років, емоції та перемоги, які ми пережили та здобули разом. Впевнені, ще неодноразово побачимо твої фірмові "трійки" у кошиках наших суперників. А зараз бажаємо тобі всього найкращого,

– йдеться в заяві клубу.



Олександр Прозапас долучився до війська / Фото БК Старий Луцьк

До слова. В сезоні-2024/2025 Олександр Прозапас провів 30 матчів у Суперлізі. У них він набирав у середньому 8,9 очка, 2,4 підбирання та 1,8 передачі.

Нагадаємо, що вже тривалий час у війську перебуває колишній гравець Суперліги Юрій Зозуля. Наприкінці 2024 року він отримав орден "Богдана Хмельницького" III ступеня від Головнокомандувача ЗСУ за героїчний вчинок у районі населеного пункту Коренево Курської області.