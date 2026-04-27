Після того як стало відомо про нового героя шоу, люди почали активно цікавитися його біографією. Уже в перший день вони виявили цікавий етап його кар'єри: у 2015 році він виступав за російський баскетбольний клуб ЦСКА, через що опинився під хвилею критики, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Рекордсмен збірної, який грав у Росії: що відомо про нового "Холостяка" В'ячеслава Кравцова

У який скандал потрапив Кравцов?

Кравцов у вересні-грудні 2015 року підписав короткостроковий контракт із московським ЦСКА. У соцмережі Threads його розкритикували за виступи в Росії в період після початку російської агресії проти України у 2014 році, зокрема анексії Криму та бойових дій на Донбасі.

Йому також нагадали, що в той час він "не цікавився політикою", як до прикладу Sport Express.

Що сказати? Не знаю, як там буде, що будуть говорити, але для мене це баскетбольне рішення. Я в політику не особливо намагаюся вникати. Це тільки баскетбол, нічого більше,

– сказав тоді Кравцов у коментарі російським ЗМІ.

Що відомо про В'ячеслава Кравцова?

Народився в Одесі, розпочав кар'єру в БК Київ, де вигравав чемпіонат України.

У 2009 році пробував потрапити до НБА через драфт, але не був обраний і повернувся в Україну. Згодом знову поїхав до США та у 2012 році підписав контракт із Детройт Пістонс, також грав за Мілвокі Бакс і Фінікс Санз.

Після НБА виступав у клубах Китаю, Іспанії, Туреччини, Японії, Тайваню та Індонезії. У 2015 році грав за московський ЦСКА, а у 2020 повернувся до української Суперліги, після чого знову грав за кордоном, останній клуб – індонезійський Борнео.

За збірну України провів 86 матчів і набрав 630 очок – рекорд в історії команди, також грав на ЧС-2014.

Що відомо про шоу "Холостяк"?

Це реаліті-шоу, яке вперше з'явилося на українському телеканалі СТБ у березні 2011 року. Воно є локальною адаптацією американського формату The Bachelor.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну канал вирішив відновити проєкт. У першому сезоні після повернення головним героєм став військовий Олександр Будько, а в наступному сезоні – актор Тарас Цимбалюк.

Сезон за участю В'ячеслава Кравцова стане 15-м.

Чи приймали спортмени участь у шоу раніше?

Одним із учасників став футболіст Сергій Мельник, герой 5 сезону проєкту. У своїй кар'єрі він грав за кілька українських клубів, серед яких Чорноморець, Нива та Суми, а також виступав за закордонні команди: білоруські Торпедо-БелАЗ і Вітебськ та молдовський Мілсамі.

У 7 сезоні "Холостяка" головним героєм був плавець Дмитро Черкасов, 15-разовий чемпіон України. Він має досвід міжнародних виступів і брав участь в Олімпійських іграх.

У 13 сезоні проєкту з'явився Олександр Будько, який після важкого поранення став учасником шоу. Сьогодні він представляє Україну в адаптивному спорті та змагається на міжнародному рівні, зокрема на Invictus Games.

Хто з учасниць шоу "Холостяк" зустрічається з футболістом?

Однією з цікавих історій стало те, що учасницею 9 сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Нікіта Добринін, була Дар'я Квіткова. У Дар'ї та Нікіти є спільний син Лев.

Наразі Дар'я перебуває у стосунках із футболістом Динамо Володимиром Бражком, який уже зробив їй пропозицію. Їхня пара стала однією з найбільш обговорюваних в українському футболі.