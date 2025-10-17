Цього року головним героєм шоу став актор Тарас Цимбалюк. 24 канал розповідає про те, хто з українських спортсменів брав участь у "Холостяку".

Сергій Мельник

Сергій Мельник народився в Одесі 4 вересня 1998 року. Хлопець знімався у п'ятому сезоні реаліті-шоу "Холостяк". Тоді переможницею та обраницею Сергія стала Марина Кліщук з міста Глухів, Сумська область.

Мельник на "Холостяку" / Фото з інстаграму футболіста

Як повідомляє Liza.ua, Мельник розповідав про участь у шоу "Холостяк". Одесит зізнався, що йому було складно під час зйомок проєкту, а також поділився тим, як обирав дівчину.

Це для глядача "Холостяк" – шоу. А для нас це справжнє життя! Були моменти, коли мені хотілося так багато сказати дівчині, але я не знаходив правильних слів… І під час прощання дівчата не завжди розуміли, чому я відправляю їх додому. А я просто вибирав ту, до якої у мене з’являться сильні почуття. До речі, всі 25 учасниць цікаві, кожна гарна по-своєму. І ми б ніколи не зустрілися, якби не проєкт… А чи не боїшся, що тобі теж можуть розбити серце? Я припускаю, що такий варіант цілком можливо. Мені може сподобатися дівчина, а я їй ні. Це життя,

– розповідав Мельник.

Відзначимо, що після участі у шоу Сергія Мельника хотіли бачити в інших проєктах. Зокрема, хлопця звали взяти участь у "Танцях з зірками".

Ким був Мельник?

Сергій Мельник з 2008 по 2010 рік виступав за Чорноморець. У 2011 році він перейшов у Дністер, на базі якого було створено футбольний клуб Одеса. Вже за рік Мельник перебрався у вінницьку Ниву.

Потім Мельник представляв футбольний клуб Суми, а у 2013 році перебрався в Білорусі. Герой "Холостяка" до 2015 року грав за Торпедо-БелАЗ і у тому ж році перейшов у Вітебськ. У 2016 став гравцем молдавського Мілсамі.

Мельник у Чорноморці / Фото одеського клубу

Які стосунки у Мельника з Кліщук?

Сергій та Марина перебували у стосунках пів року після завершення "Холостяка". Згодом футболіст взяв участь у шоу "Танці з зірками", де залицявся до Анни Різатдінової, але не зміг підкорити серце української гімнастки.

Хто така Різатдінова?

Анна Різатдінова – відома українська художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи.

Різатдінова у 2016 році стала призеркою Олімпійських ігор в індивідуальному багатоборстві.

У 2019 році Анна взяла участь у шоу "Танці з зірками" та посіла друге місце разом з Олександром Прохоровим.

Дмитро Черкасов

Дмитро Черкасов народився у Дніпрі 26 травня 1987 року. Як повідомляє Liza.ua, з 6 років спортсмен займався плаванням задля зміцнення легень, а також, щоб подолати астму.

У 2017 році Черкасов став героєм сьомого сезону "Холостяка". Метою Дмитра на шоу було знайти серйозні стосунки, адже він не хотів жити сам у великому будинку у 30 років.

У фіналі Черкасов обрав Ліду Немченко. Як писали ЗМІ, майже одразу після телевізійної програми їх стосунки завершилися, оскільки, у дівчини не було сильних почуттів, як у Дмитра. Окрім того, у плавця не зійшлися очікування з реальністю.

Черкасов з Немченко / Фото СТБ

Які досягнення у Черкасова в спорті?

Дмитро Черкасов – 15-кратний чемпіон України з плавання. У 2005 році посів друге місце на Європейському чемпіонаті серед юніорів.

Що відомо про Черкасова після проєкту?

Як повідомляє Ukr.Media, у ЗМІ писали про те, що Дмитро Черкасов після розриву з Лідою Немченко закрутив роман зі співачкою СолоХа. Проте їхні стосунки залишилися на рівні чуток.

Черкасов зі співачкою СолоХа / Фото Ukr.Media

У 2018 році Черкасов одружився з дівчиною Олександрою, а згодом у подружжя народився син Марк.

Черкасов з дружиною Олександрою / Фото Viva.ua

Відзначимо, що у 2022 році мати Дмитра звинуватила свого сина у вживанні наркотичних речовин. За інформацією УНІАН, його дружина Олександра поділилася листуванням свого чоловіка з мамою.

Листування Дмитра з мамою / Скриншот з інстаграму дружини плавця

Цікаво, що Черкасов має подвійне громадянство – українське та турецьке, йдеться у статті на Вікіпедії. Дмитро виступав за місцевий спортивний клуб Фенербахче, а у 2008 році плавець брав участь в Олімпійських іграх в Пекіні під прапором Туреччини.

Олександр Будько

Олександр Будько народився у Рівному 13 травня 1996 року. До повномасштабного вторгнення займався пауерліфтингом та єдиноборствами. 24 лютого 2022 року приєднався до "Карпатської Січі", ставши добровольцем.

"Терен" у боях в Харківській області отримав важке поранення, внаслідок якого втратив обидві ноги. Реабілітацію Олександр проходив у Сполучених Штатах Америки.

У 2025 році "Терен" взяв участь у 13 сезоні телевізійної програми "Холостяк", де за його увагу та прихильність боролися 13 дівчат. У фіналі Олександр обрав волонтерку Інну Бєлєнь.

Олександр та Інна / Фото з інстаграму дівчини

Відзначимо, що "Терен" розстався з Інною через деякий час після проєкту, що викликало купу хейту від фанатів дівчини. Як повідомляє УНІАН, Олександр не став мовчати та відреагував на негатив з боку шанувальників волонтерки.

Підписники Інни, ви перейшли всі межі. Я знаю, що ви точно це дивитесь. Ваші прокльони, образи вже дійсно перейшли всі межі й мені це не подобається. Я намагаюся з цим боротися і мені вдасться це зробити,

– написав Олександр.

Відзначимо, що Олександр Будько є учасником національної збірної України та брав участь у 2023 році в Invictus Games, де змагався у пауерліфтингу, бігу, веслуванні на тренажерах, баскетболі на візках та волейболі сидячі.

Що таке Invictus Games? Це міжнародні спортивні змагання паралімпійського стилю, які заснував принц Гаррі.

Будько на Іграх Нескорених / Фото Invictus Games: Team Ukraine

Окрім того, Олександр запустив власне інклюзивне тревел-шоу "Відвал ніг, або All інклюзив", де демонструє оцінює рівень адаптованості української інфраструктури та суспільства до осіб з інвалідністю.