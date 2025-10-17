В этом году главным героем шоу стал актер Тарас Цимбалюк. 24 канал рассказывает о том, кто из украинских спортсменов участвовал в "Холостяке".

Сергей Мельник

Сергей Мельник родился в Одессе 4 сентября 1998 года. Парень снимался в пятом сезоне реалити-шоу "Холостяк". Тогда победительницей и избранницей Сергея стала Марина Клищук из города Глухов, Сумская область.

Мельник на "Холостяке" / Фото из инстаграма футболиста

Как сообщает Liza.ua, Мельник рассказывал об участии в шоу "Холостяк". Одессит признался, что ему было сложно во время съемок проекта, а также поделился тем, как выбирал девушку.

Это для зрителя "Холостяк" – шоу. А для нас это настоящая жизнь! Были моменты, когда мне хотелось так много сказать девушке, но я не находил правильных слов... И во время прощания девушки не всегда понимали, почему я отправляю их домой. А я просто выбирал ту, к которой у меня появятся сильные чувства. Кстати, все 25 участниц интересные, каждая хороша по-своему. И мы бы никогда не встретились, если бы не проект... А не боишься, что тебе тоже могут разбить сердце? Я предполагаю, что такой вариант вполне возможно. Мне может понравиться девушка, а я ей нет. Это жизнь,

– рассказывал Мельник.

Отметим, что после участия в шоу Сергея Мельника хотели видеть в других проектах. В частности, парня звали принять участие в "Танцах со звездами".

Кем был Мельник?

Сергей Мельник с 2008 по 2010 год выступал за Черноморец. В 2011 году он перешел в Днестр, на базе которого был создан футбольный клуб Одесса. Уже через год Мельник перебрался в винницкую Ниву.

Затем Мельник представлял футбольный клуб Сумы, а в 2013 году перебрался в Беларуси. Герой "Холостяка" до 2015 года играл за Торпедо-БелАЗ и в том же году перешел в Витебск. В 2016 стал игроком молдавского Милсами.

Мельник в Черноморце / Фото одесского клуба

Какие отношения у Мельника с Клищук?

Сергей и Марина находились в отношениях полгода после завершения "Холостяка". Впоследствии футболист принял участие в шоу "Танцы со звездами", где ухаживал за Анной Ризатдиновой, но не смог покорить сердце украинской гимнастки.

Кто такая Ризатдинова?

Анна Ризатдинова – известная украинская художественная гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы.

Ризатдинова в 2016 году стала призером Олимпийских игр в индивидуальном многоборье.

В 2019 году Анна приняла участие в шоу "Танцы со звездами" и заняла второе место вместе с Александром Прохоровым.

Дмитрий Черкасов

Дмитрий Черкасов родился в Днепре 26 мая 1987 года. Как сообщает Liza.ua, с 6 лет спортсмен занимался плаванием для укрепления легких, а также, чтобы преодолеть астму.

В 2017 году Черкасов стал героем седьмого сезона "Холостяка". Целью Дмитрия на шоу было найти серьезные отношения, ведь он не хотел жить сам в большом доме в 30 лет.

В финале Черкасов выбрал Лиду Немченко. Как писали СМИ, почти сразу после телевизионной программы их отношения завершились, поскольку, у девушки не было сильных чувств, как у Дмитрия. Кроме того, у пловца не сошлись ожидания с реальностью.

Черкасов с Немченко / Фото СТБ

Какие достижения у Черкасова в спорте?

Дмитрий Черкасов – 15-кратный чемпион Украины по плаванию. В 2005 году занял второе место на Европейском чемпионате среди юниоров.

Что известно о Черкасове после проекта?

Как сообщает Ukr.Media, в СМИ писали о том, что Дмитрий Черкасов после разрыва с Лидой Немченко закрутил роман с певицей СолоХа. Однако их отношения остались на уровне слухов.

Черкасов с певицей СолоХа / Фото Ukr.Media

В 2018 году Черкасов женился на девушке Александре, а впоследствии у супругов родился сын Марк.

Черкасов с женой Александрой / Фото Viva.ua

Отметим, что в 2022 году мать Дмитрия обвинила своего сына в употреблении наркотических веществ. По информации УНИАН, его жена Александра поделилась перепиской своего мужа с мамой.

Переписка Дмитрия с мамой / Скриншот из инстаграма жены пловца

Интересно, что Черкасов имеет двойное гражданство – украинское и турецкое, говорится в статье на Википедии. Дмитрий выступал за местный спортивный клуб Фенербахче, а в 2008 году пловец участвовал в Олимпийских играх в Пекине под флагом Турции.

Александр Будько

Александр Будько родился в Ровно 13 мая 1996 года. До полномасштабного вторжения занимался пауэрлифтингом и единоборствами. 24 февраля 2022 года присоединился к "Карпатской Сечи", став добровольцем.

"Терен" в боях в Харьковской области получил тяжелое ранение, в результате которого потерял обе ноги. Реабилитацию Александр проходил в Соединенных Штатах Америки.

В 2025 году "Терен" принял участие в 13 сезоне телевизионной программы "Холостяк", где за его внимание и благосклонность боролись 13 девушек. В финале Александр выбрал волонтерку Инну Белень.

Александр и Инна / Фото из инстаграма девушки

Отметим, что "Терен" расстался с Инной через некоторое время после проекта, что вызвало кучу хейта от фанатов девушки. Как сообщает УНИАН, Александр не стал молчать и отреагировал на негатив со стороны поклонников волонтера.

Подписчики Инны, вы перешли все границы. Я знаю, что вы точно это смотрите. Ваши проклятия, оскорбления уже действительно перешли все границы и мне это не нравится. Я пытаюсь с этим бороться и мне удастся это сделать,

– написал Александр.

Отметим, что Александр Будько является участником национальной сборной Украины и участвовал в 2023 году в Invictus Games, где соревновался в пауэрлифтинге, беге, гребле на тренажерах, баскетболе на колясках и волейболе сидячие.

Что такое Invictus Games? Это международные спортивные соревнования паралимпийского стиля, которые основал принц Гарри.

Будько на Играх Непокоренных / Фото Invictus Games: Team Ukraine

Кроме того, Александр запустил собственное инклюзивное тревел-шоу "Отвал ног, или All инклюзив", где демонстрирует оценивает уровень адаптированности украинской инфраструктуры и общества к лицам с инвалидностью.