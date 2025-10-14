Однако фанатов интересует и личная жизнь собственных кумиров. 24 канал рассказывает о разводе известных украинских футболистов и тренеров со своими женами.

Сергей Ребров



Ребров с женой / Фото Главред.инфо

Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины и вице-президент УАФ. Впервые он женился в возрасте 24 лет в 1998 году. Избранницей легенды украинского футбола стала девушка Людмила.

Как сообщает Oboz.ua, Людмила рассказывала о знакомстве с Сергеем Ребровым. С ее слов, они впервые встретились в совместный компании после матча сборной Украины с Хорватией.

После неудачной игры сборной Украины с хорватами наша компания собралась в одном из столичных клубов. В нее пригласили и Сергея. После той встречи мы больше никогда не расставались. После ужина с друзьями, уже на следующее утро, мы вместе отправились провожать Сергееву сестру. У нас, в отличие от многих, не было долгого периода ухаживаний и вечерних телефонных разговоров. Мы просто постоянно были вместе. Наверное, это можно назвать любовью с первого взгляда,

– рассказывала Людмила.

В 1999 году у супругов Ребровых родился сын Дмитрий. Пара проживала в Лондоне, поскольку, в 2000 году Ребров подписал контракт с местным Тоттенхэмом.

Отметим, что в 2013 году Сергей Ребров разошелся с Людмилой. В том же году 15 марта жена экс-футболиста попала в ДТП, возвращаясь с базы Динамо Киев на своем Range Rover.

В результате столкновения автомобиля Людмилы с "Жигулем" погибла 20-летняя беременная женщина. После этого инцидента жена Реброва перебралась в Лондон, поставив тем самым точку в отношениях с Сергеем.

Олег Блохин



Блохин с женой и дочерью / Фото из открытых источников

Олег Блохин встретился с Ириной Дерюгиной. Тогда гимнастка получила тяжелую травму, а украинский футболист помог найти лучших врачей, которые прооперировали его будущую жену.

Блохин женился на Дерюгиной в 1978 году. Как сообщает РБК-Украина, гимнастка рассказывала о начале ее истории любви с украинским футболистом.

Он посоветовал мне врача, отвез к нему. Потом мы встретили вместе Новый год. У меня было воспаление мениску, перемотанное колено, но мы протанцевали с ним 10 часов. А на третий день он пришел и говорит: Я тебе делаю предложение,

– рассказывала Дерюгина.

В 1983 году у Блохина и Дерюгиной родилась дочь Ирина. А в 2000 году звездные супруги гимнастки и футболиста развелись, ведь у нападающего Динамо появилась новая женщина.

Позже Ирина Дерюгина прокомментировала развод с Олегом Блохиным: "Я устала, может сейчас и не разводилась бы. Возможно тогда мне не хватило опыта, терпения, мудрости, а сейчас я уже другая".

В 2000 году Блохин женился на другой. Новой избранницей легенды украинского футбола стала девушка Анжела, которая моложе его на 16 лет.

Георгий Бущан



Бущан и Шишпор / Фото из инстаграма футболиста

Впервые в жизни Георгий Бущан женился в июле 2014 года. Избранницей украинского футболиста стала Кристина Шишпор – заслуженная артистка Украины и известная балерина.

Отметим, что Шишпор на восемь лет старше Бущана, которому тогда было всего лишь 20 лет. В 2018 году у звездных супругов родилась дочь, которую назвали Юлия.

В 2019 году футболист и балерина развелись. Позже Бущан в интервью Игорю Бурбасу рассказал о разрыве брака с Шишпор.

Меня не сильно беспокоило, что меня знали скорее как мужа Кристины, чем как вратаря "Динамо". Я вообще об этом не думал. Свадьба и рождение ребенка в 19 лет были для меня осознанным шагом. Сейчас все в порядке, через полгода дочь пойдет уже в первый класс, мы общаемся. Тогда я думал, что я делаю все четко. Сейчас бы я, возможно, вел себя по-другому, но тогда меня все устраивало,

– рассказывал Бущан.

В 2022 году Георгий Бущан женился на девушке Виктории, но пара не афиширует свои отношения. После двух лет брака у супругов родился сын.

Андрей Пятов



Андрей Пятов с женой Юлией / Фото из инстаграма футболиста

Андрей Пятов женился на Юлии в 2005 году. В 2006 году у супругов родилась дочь Даша. В 2009 году у футболиста Шахтера и его жены появилась дочь Милана.

В 2014 году в семье Пятовых родилась Майя. В четвертый раз Андрей Пятов стал отцом в 2019 году, когда у него и его супруги появился сын Лев.

Отметим, что инициаторкой расторжения брака стала Юлия Пятова. 28 октября 2024 года жена Андрея Пятова подала заявление на расторжение брака в Печерский суд Киева.

Впоследствии Пятов в своем инстаграме высказался о разводе с Юлией. Бывший голкипер Шахтера и сборной Украины поблагодарил жену за годы совместной жизни.

Я бесконечно благодарен Юлии за эти годы вместе. Мы влюбились друг в друга еще до футбольных успехов. Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за состояние. Абсолютно все достижения Пятова – это достигли МЫ, а не я. Потому что без поддержки Юли, без ее веры в меня, без ее любви и терпения не было бы ничего,

– написал Пятов.

"Наша прекрасная семья, о которой даже не мог мечтать – это все моя жена. Юлия подарила мне радость отцовства, гордость за своих детей, безусловную любовь и счастье, которое только может чувствовать любящий отец. Я буду благодарить за это всегда. Но... Все мы люди, со своими грехами и ошибками. Причиной нашего развода стали мои ошибки, которые уже невозможно исправить. Юлия давала мне много шансов, прощала и делала все, чтобы сохранить семью – самое дорогое, что у нас было. Мне не удалось оправдать надежд... Брак должен дарить радость, а не становиться полем для разочарований. Поэтому это ее решение абсолютно логично", – добавил Андрей.

Александр Зубков



Зубков с женой и дочерью / Фото из инстаграма Анны

Александр Зубков познакомился с Анной в 2017 году. Перед переходом Зубкова из Шахтера в венгерский Ференцварош в 2019 году футболист сделал предложение своей возлюбленной.

В октябре того же года Александр женился на Анне в Киеве. А уже в 2021 году у супругов родилась дочь София.

В январе 2025 года Анна подала на развод из-за измен Александра Зубкова. Соответствующий документ о намерениях расторгнуть брак с украинским футболистом она опубликовала в инстаграме.



Анна подала на развод с Александром / Фото из инстаграма девушки

Недавно появились слухи о воссоединении Анны и Александра Зубковых. В социальных сетях девушки начали появляться фото с совместного отдыха с футболистом и их дочерью.