Проте фанатів цікавить й особисте життя власних кумирів. 24 канал розповідає про розлучення відомих українських футболістів та тренерів зі своїми дружинами.

Читайте також Пасії Мілевського, дивний шлюб Морозюка: хто з українських футболістів крутив романи з зірками

Сергій Ребров



Ребров з дружиною / Фото Главред.інфо

Сергій Ребров – головний тренер збірної України та віцепрезидент УАФ. Вперше він одружився у віці 24 років у 1998 році. Обраницею легенди українського футболу стала дівчина Людмила.

Як повідомляє Oboz.ua, Людмила розповідала про знайомство з Сергієм Ребровим. З її слів, вони вперше зустрілися у спільний компанії після матчу збірної України з Хорватією.

Після невдалої гри збірної України з хорватами наша компанія зібралася в одному зі столичних клубів. До неї запросили й Сергія. Після тієї зустрічі ми більше ніколи не розлучалися. Після вечері з друзями, вже наступного ранку, ми разом вирушили проводжати Сергієву сестру. У нас, на відміну від багатьох, не було довгого періоду залицянь та вечірніх телефонних розмов. Ми просто постійно були разом. Напевно, це можна назвати коханням із першого погляду,

– розповідала Людмила.

У 1999 році у подружжя Ребрових народився син Дмитро. Пара проживала у Лондоні, оскільки, у 2000 році Ребров підписав контракт з місцевим Тоттенхемом.

Відзначимо, що у 2013 році Сергій Ребров розійшовся з Людмилою. У тому ж році 15 березня дружина ексфутболіста потрапила у ДТП, повертаючись з бази Динамо Київ на своєму Range Rover.

Внаслідок зіткнення автівки Людмили з "Жигулем" загинула 20-річна вагітна жінка. Після цього інциденту дружина Реброва перебралася до Лондона, поставивши тим самим крапку у стосунках з Сергієм.

Олег Блохін



Блохін з дружиною та донькою / Фото з відкритих джерел

Олег Блохін зустрівся з Іриною Дерюгіною. Тоді гімнастка отримала важку травму, а український футболіст допоміг знайти найкращих лікарів, які прооперували його майбутню дружину.

Блохін одружився з Дерюгіною у 1978 році. Як повідомляє РБК-Україна, гімнастка розповідала про початок її історії кохання з українським футболістом.

Він порадив мені лікаря, відвіз до нього. Потім ми зустріли разом Новий рік. У мене було запалення мініску, перемотане коліно, але ми протанцювали з ним 10 годин. А на третій день він прийшов і каже: Я тобі роблю пропозицію,

– розповідала Дерюгіна.

У 1983 році у Блохіна та Дерюгіної народилася донька Ірина. А у 2000 році зіркове подружжя гімнастки та футболіста розлучилося, адже у нападника Динамо з'явилася нова жінка.

Пізніше Ірина Дерюгіна прокоментувала розлучення з Олегом Блохіним: "Я втомилась, може зараз і не розлучалась би. Можливо тоді мені не вистачило досвіду, терпіння, мудрості, а зараз я вже інша".

У 2000 році Блохін одружився з іншою. Новою обраницею легенди українського футболу стала дівчина Анжела, яка молодша за нього на 16 років.

Георгій Бущан



Бущан та Шишпор / Фото з інстаграму футболіста

Вперше в житті Георгій Бущан одружився у липні 2014 року. Обраницею українського футболіста стала Христина Шишпор – заслужена артистка України та відома балерина.

Відзначимо, що Шишпор на вісім років старша за Бущана, якому тоді було всього лише 20 років. У 2018 році у зіркового подружжя народилася донька, яку назвали Юлія.

У 2019 році футболіст та балерина розлучилися. Пізніше Бущан в інтерв'ю Ігорю Бурбасу розповів про розрив шлюбу зі Шишпор.

Мене не сильно турбувало, що мене знали швидше як чоловіка Христини, ніж як воротаря "Динамо". Я взагалі про це не думав. Весілля і народження дитини в 19 років були для мене усвідомленим кроком. Зараз все в порядку, через півроку дочка піде уже в перший клас, ми спілкуємося. Тоді я думав, що я роблю все чітко. Зараз би я, можливо, поводився по-іншому, але тоді мене все влаштовувало,

– розповідав Бущан.

У 2022 році Георгій Бущан одружився з дівчиною Вікторією, але пара не афішує свої стосунки. Після двох років шлюбу у подружжя народився син.

Андрій Пятов



Андрій Пятов з дружиною Юлією / Фото з інстаграму футболіста

Андрій Пятов одружився з Юлією у 2005 році. У 2006 році у подружжя народилася донька Даша. У 2009 році у футболіста Шахтаря та його дружини з'явилася донька Мілана.

У 2014 році в сім'ї Пятових народилася Мая. Вчетверте Андрій Пятов став батьком у 2019 році, коли у нього та його дружини з'явився син Лев.

Відзначимо, що ініціаторкою розірвання шлюбу стала Юлія Пятова. 28 жовтня 2024 року дружина Андрія Пятова подала заяву на розірвання шлюбу до Печерського суду Києва.

Згодом Пятов у своєму інстаграмі висловився про розлучення з Юлією. Колишній голкіпер Шахтаря та збірної України подякував дружині за роки спільного життя.

Я безмежно вдячний Юлії за ці роки разом. Ми закохалися одне в одного ще до футбольних успіхів. Завжди цінував те, що мене покохали не за статус, не за статки. Абсолютно всі досягнення Пятова – це досягли МИ, а не я. Тому що без підтримки Юлі, без її віри у мене, без її любові та терпіння не було б нічого,

– написав П'ятов.

"Наша прекрасна родина, про яку навіть не міг мріяти – це все моя дружина. Юлія подарувала мені радість батьківства, гордість за своїх дітей, безумовну любов та щастя, яке лише може відчувати люблячий батько. Я дякуватиму за це завжди. Але… Всі ми люди, зі своїми гріхами та помилками. Причиною нашого розлучення стали мої помилки, які вже неможливо виправити. Юлія давала мені багато шансів, прощала та робила все, щоб зберегти сім’ю – найдорожче, що у нас було. Мені не вдалося виправдати сподівань… Шлюб має дарувати радість, а не ставати полем для розчарувань. Тому це її рішення абсолютно логічне", – додав Андрій.

Олександр Зубков



Зубков з дружиною та донькою / Фото з інстаграму Анни

Олександр Зубков познайомився з Анною у 2017 році. Перед переходом Зубкова з Шахтаря в угорський Ференцварош у 2019 році футболіст зробив пропозицію своїй коханій.

У жовтні того ж року Олександр одружився з Анною у Києві. А вже у 2021 році у подружжя народилася донька Софія.

У січні 2025 року Анна подала на розлучення через зради Олександра Зубкова. Відповідний документ щодо намірів розірвати шлюб з українським футболістом вона опублікувала у інстаграмі.



Анна подала на розлучення з Олександром / Фото з інстаграму дівчини

Нещодавно з'явилися чутки щодо возз'єднання Анни та Олександра Зубкових. В соціальних мережах дівчини почали з'являтися фото з спільного відпочинку з футболістом та їх донькою.