Олег Блохін розповів, як його військове звання стало на заваді трансферу у Європу. Під час переходу із київського Динамо в австрійський Форвертс нападника киян не відпускали на кордоні, передає 24 Канал із посиланням на Чемпіон.

Як Блохіна не відпускали за кордон?

Колишній футболіст розповів про своє військове звання. Виявилось, що Блохін є офіцером запасу.

Коли майора отримав, тоді й одягав – років 35 тому. Потім, коли переходив з Динамо в австрійський Форвертс, намучився з цим офіцерським званням. Мені довго не давали "добро" на від'їзд. Говорили, як може радянський офіцер виїхати на заробітки до Західної Європи. Ледве-ледве відправили в запас,

– сказав Блохін.

Також у цьому інтерв'ю Олег Володимирович розповів, як його карали в СРСР за матчі без голів.

Нещодавно Блохін в інтерв'ю ютуб-каналу Ігоря Циганика розповів, як перехід у Динамо врятував йому життя. Водночас легенда футболу зізнався, що не шкодує, що свого часу очолив столичний гранд.

"Тоді я залишився живий. Тоді мене прихватив інсульт. Якби я сів у літак, то б… Ми повинні були летіти у Дніпро. Всі кажуть: "Ось він кинув збірну". Який сенс мені кидати збірну, якщо ми зіграли 1:1 з Англією. Потім матчі проти Чорногорії та Молдови. Я знав, що ми візьмемо тут ще шість очок. Це була моя мрія, мрія моїх батьків – тренувати київське Динамо. Я киянин, з 11 років у Динамо. Як від такої пропозиції можна відмовлятися? Можливо, потім і не позвуть", – розповідав коуч.

Головне про Олега Блохіна у ролі футболіста